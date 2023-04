Oriana Marzoli hot con Daniele Dal Moro/ Esplode la polemica sugli ex Gf Vip

Gf vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini e complici: il video hot fa discutere

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tanto amati quanto odiati, sono al centro di una polemica web mentre si godono il post-Gfvip, tra le effusioni d’amore più disparate. La seconda classificata al Grande Fratello vip 7 e l’ex coinquilino GFvip della casa più spiata d’Italia si dicono particolarmente uniti e complici, come emerge dai rispettivi post che i due condividono con il web da giorni, da quando cioé si é concluso il reality show dove si sono conosciuti per la prima volta. Che sia nato un amore, tra le mura della Casa più spiata d’Italia? Forse é presto per rispondere al punto di domanda dell’occhio pubblico, anche se Daniele ha mantenuto la promessa fatta ad Oriana. L’ex Gfvip ha fatto da Cicerone per la venezuelana, portandola a visitare la sua amata città di Verona. E non é tutto. Il post-Gfvip 7 dei neo piccioncini si fa romantico e a tratti a rischio censura, tra le nuove storie che i due condividono sui rispettivi profili social da giorni.

In particolare desta ora clamore online con annessa polemica in corso il video-story di Daniele che ritrae Oriana mentre é visibilmente in top-less in quella che sembra essere la camera da letto di un albergo. E il dialogo intimista tra gli ex GFvip, che correda il video hot, confermerebbe lo stato di nudità di Oriana Marzoli nel video dell’intimità condivisa tra gli ex GFvip dopo lo spazio e il tempo del reality show.

Le reaction web al video “osé”

“Fatti vedere bebé”, le sussurra lui e lei gli fa eco, “Così? Tutta nuda?”, con Daniele che insiste: “Sì”. La Marzoli, tra il serio e il faceto, lo incalza sfoggiando il nuovo caschetto biondo: “Ma stai scherzando?”. “Fammi un piccolo regalino”, la replica di lui. Un video che, intanto, é virale nel web e vede l’opinione dell’occhio pubblico dividersi tra le reaction più disparate. Oltre ai messaggi dei fan che si dicono al settimo cielo per la manifesta unione della neo coppia targata GFvip, emergono anche le contestazioni della polemica che coinvolge gli ex GFvip 7: “mah! per fortuna che a lui non interessano i social”, si legge tra i commenti critici più aggreganti, che taccerebbero la coppia di fingere un amore per visibilità social a fin di business. E poi, tra le altre opinioni circolanti nel web, si legge ancora: “Ok che stanno insieme ma ostentare in questo modo plateale anche meno…certi momenti li possono tranquillamente vivere tra loro”, “Questa continua esposizione in atteggiamenti amorosi fa sempre più pensare a foto postate ad effetto per far bere ai più del grande innamoramento. Ma chi ci crede?”.

