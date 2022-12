Oriana Marzoli, il sexy biliardo al GF Vip indigna il web/ “Trattata come oggetto. Massa di pervertiti!”

Oriana Marzoli coinvolta in una scenetta sexy al GF Vip: web indignato

Infiamma una nuova polemica sul web legata al Grande Fratello Vip 2022. Protagonista Oriana Marzoli, ieri al centro di un siparietto che ha scatenato l’indignazione di molti. In Casa si è infatti tenuto un nuovo appuntamento con il TG di Attilio Romita, costituito da una serie di giochi e scenette per intrattenere il pubblico. Una di queste ha visto la bella Oriana coinvolta in una partita di biliardo da Daniele Dal Moro. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che Oriana ha giocato la partita coperta solo da un body.

Ad osservare le pose del biliardo, che hanno assunto un’accezione inevitabilmente sensuale, un pubblico di uomini che hanno chiaramente posto l’attenzione sul lato B della Marzoli. E non sono mancate battute, come quella di Attilio che ad un certo punto ha chiesto: “Può mettersi a favore di telecamera, di spalle a noi ovviamente”.

Oriana Marzoli e il sexy biliardo scatenano l’ira del web: “Pervertiti!”

Se c’è qualcuno che di fronte a questa scenetta si è anche divertito, molti si sono invece indignati. Sui social, come fa notare Novella2000, si è scatenata un’accesa polemica contro quella che viene definita una scena ‘brutta e sessista’. Tanti i commenti indignati. C’è chi scrive: “Con sta scena devo dire di essermi sentita io violata come donna. Oriana Marzoli si sarebbe anche potuta rifiutare ma il fatto stesso che gli uomini pensano ancora alla donna come oggetto sessuale è una cosa vomitevole! Mettessero un uomo a farlo in slip vediamo!”; e chi infine sentenzia pesantemente: “Posso dire che ho trovato questa parte molto sgradevole. Ma che messaggi sono? Poi casualmente prendono Oriana che continuano a trattare come fosse un oggetto. Massa di pervertiti idioti”.

Posso dire che ho trovato questa parte molto sgradevole. Ma che messaggi sono? Poi casualmente prendono Oriana che continuano a trattare come fosse un oggetto. Massa di pervertiti idioti #GFvip #INCORVASSI #nikters pic.twitter.com/omXMgiEios — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) December 2, 2022













