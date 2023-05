Oriana Marzoli in crisi con Daniele Dal Moro/ La richiesta ai fan “se mi volete bene…”

Oriana Marzoli in crisi con Daniele Dal Moro: la richiesta ai fan

In questi ultimi giorni sembra essersi consumata una crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nonostante i tentativi della coppia (e non solo) di nascondere il loro difficile momento in amore, la crisi sembra ormai realtà e viene confermata anche dalla stessa ex gieffina. Con un tweet condiviso sul proprio profilo, infatti, l’influencer venezuelana ha ufficialmente voluto rompere il silenzio e ha rivolto una richiesta ai fan: “Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi?/ Micol Incorvaia nega: "Stupendi insieme"

Una richiesta che suona come un vero e proprio campanello d’allarme: la coppia sembra in seria crisi dopo il Grande Fratello Vip, e le parole della Marzoli hanno seriamente preoccupato i fan. Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti, con il fandom della coppia che crede in loro, nel loro amore e nella possibilità di una riconciliazione.

Oriana Marzoli: "rifatta e foto-ritoccata"/ É polemica sull'ex GFvip: il nuovo traguardo divide

La segnalazione degli ‘Oriele’ e lo sfogo di Daniele Dal Moro

Ma come si è consumata la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel corso degli ultimi giorni? Tutto sarebbe nato dalla segnalazione di un fan degli ‘Oriele’, che avrebbe notato un atteggiamento sospetto dell’ex tronista sui social e avrebbe così avvertito l’influencer venezuelana: “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)“.

Tale segnalazione ha così presto scatenato le tensioni, con l’ex gieffino che è intervenuto su Twitter scagliandosi contro gli ‘Oriele’. Questo il tweet che ha poi cancellato: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere.. stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie“. E ha aggiunto, scagliandosi contro i fan: “Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! […]”.

Oriana Marzoli scaccia via la crisi con Daniele Dal Moro/ Lei lo raggiunge a Verona dopo...

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo🙏🏻 non sto bene. Grazie… — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) May 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA