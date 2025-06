Momento difficilissimo per Oriana Marzoli, in crisi per il suo amato cane Cocco al quale è stato diagnosticato un tumore: il racconto dell'ex gieffina

Oriana Marzoli e il tumore del cane Cocco: il dolore dell’ex gieffina

È un momento difficilissimo per Oriana Marzoli, conosciuta al grande pubblico italiano per essere stata ex concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5. La modella e influencer di origini venezuelane negli ultimi giorni ha condiviso con i fan il suo dolore per la malattia che ha colpito il suo amato bulldog francese, di nome Cocco. Al suo amico a quattro zampe è stato infatti diagnosticato un tumore, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’amatissima protagonista dei reality show.

“Vorrei che fossi eterno. Darei tutta la mia vita, tutto, assolutamente tutto ciò che ho, per averti sempre al mio fianco“, ha scritto Oriana pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, condividendo un dolcissimo video che la ritrae in un momento di coccole assieme al suo amato Cocco. “Chiedo a Dio di darmi la forza di affrontare al meglio questo momento difficile per me… Prego ogni giorno che tu possa migliorare. Ma soprattutto, non voglio vederti soffrire“.

Oriana Marzoli su Instagram ammette che il momento è complicato e spera che il suo amato Cocco possa guarire: “Voglio ricordare l’amore della mia vita felice, che mi bacia come in questo video. Ho bisogno di un miracolo e non smetterò di crederci. Ti amo con tutta l’anima e ho bisogno di te. Aiutatemi a pregare per Cocco, mandategli forza ed energia positiva“.

In una storia Instagram condivisa nelle ultime ore, poi, Oriana Marzoli ha fornito ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute: “Oggi ci hanno detto che non è un buon candidato per la radioterapia perché il tumore è già troppo grande. Hanno iniziato la terapia per cercare di rallentarne la crescita e vedere se con questa, insieme a corticosteroidi e anticonvulsivanti, possiamo offrirgli una migliore qualità di vita per tutto il tempo che gli rimane. È stato difficile da accettare, ma mi ci abituerò. Speriamo che ci sorprenda e duri più a lungo di quanto pensiamo, e se così non fosse, sappiate che abbiamo fatto tutto il possibile affinché, quando dovrà andarsene, se ne vada con un buon ricordo“.