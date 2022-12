Oriana Marzoli in crisi per suo ex al GF Vip/ “Probabilmente mi ha fatto le corna”

Oriana Marzoli in lacrime per il Natale: riguarda un suo ex

In questi ultimi giorni in cui si avvicina il Natale, Oriana Marzoli ha accusato diversi momenti di malessere. L’influencer spagnola è scoppiata in lacrime con Luca Onestini, dichiarando di non comprendere la ragione del suo dolore. In realtà tutto è legato al 24 dicembre, una data che alla gieffina ricorda momenti traumatici della sua ultima storia d’amore.

Oriana Marzoli lo racconta a Alberto De Pisis e Giaele De Donà: “Ora ho capito perchè sto male, è il 24 dicembre“. L’influencer spagnola spiega che il motivo è legato a un suo ex, l’ultima storia e la più importante che ha vissuto sebbene sia stata anche la più dolorosa. Poi aggiunge: “Probabilmente mi ha fatto le corna” e ancora: “Ma non posso riceve niente dal GF Vip? Per ridere un po‘”. L’influencer spagnola riceverà una sorpresa dal Grande Fratello Vip 2022, per potersi distrarre?

Oriana ha svelato ad Alberto e Giaele che è in down perché a causa dell’arrivo della vigilia e del natale ha dei pensieri legati alla sua ultima relazione, per lei la più importante e la più dolorosa.

Vorrebbe ricevere un qualcosa per stare meglio💔. #gfvip pic.twitter.com/LoRGxWBym3 — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) December 23, 2022

Oriana Marzoli sta affrontando un periodo un po’ complicato al Grande Fratello Vip 2022 anche per via del suo rapporto con Daniele Dal Moro. L’influencer spagnola e il bel veronese si sono riavvicinati, ma l’ex tronista continua a nutrire dubbi sulla gieffina.

Durante un confronto, Daniele Dal Moro ha svelato a Oriana Marzoli che Antonino ha raccontato qualcosa di negativo su di lei. Il veronese dichiara: “Mettiti nei miei panni, non so a chi credere, lui è mio amico e anche tu sei mia amica…“. A questo punto, l’influencer spagnola di infuria e replica: “Puoi credere a lui se ti va, parleremo quando uscirà la mia clip. Non mi interessa più”.











