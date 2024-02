Oriana Marzoli in lacrime: “Non vuoi stare da me, per guadagnare…”/ É di nuovo rottura con Daniele Dal Moro

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati

É rottura definitiva, a quanto pare, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e a confermarlo é, per l’ennesima crisi della coppia ex Grande Fratello vip, la modella venezuelana.

In una nuova diretta social su Twitch Daniele Dal Moro ha fatto sapere al popolo nel web della nuova rottura con Oriana Marzoli, dichiarando che questa fosse dovuta al nuovo ingaggio della modella nel cast di un reality show con un ultimatum di lui per lei: “O entri con me o entro da single”. Quindi la venezuelana risponde a questo statement, in una diretta su Tik Tok.

“Ti offro la possibilità di venire con me e di stare con me visto che dici di non riuscire a stare senza di me. Guadagnando poco ma è questo che ti posso offrire -fa sapere l’ex Grande Fratello vip 7 dalla tinta biondo platino, replicando al vetriolo alla versione di Daniele Dal Moro-. Non vuoi venire perché preferisci guadagnare tre mila miliardi di euro in più a casa tua, quella è una scelta tua. Ma scusate io sto proponendo a una persona di venire con me. Come posso passare io da cattiva se la verità è un’altra? O non vengo o se devo venire da fidanzata e piangere tutto il giorno perché mi manca a me non va”.

Oriana Marzoli affonda Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli attenziona di non voler rifiutare la proposta di un lavoro per il fidanzato, aprendo così al motivo alla base della crisi della coppia che nasceva al Grande Fratello vip 7: “Io non rifiuto più un lavoro per un ragazzo, ho già imparato la lezione, non sono scema e non ho 15 anni né ho 31. Devo lavorare perché questa casa che mi sono comprata l’ho pagata io. Io non smetto di lavorare per un ragazzo, non si fa e continuare a lavorare non significa essere una cattiva persona. Siete voi quelli che non capiscono”. Quindi, la replica va anche ai fan di Daniele Dal Moro che tacciano la modella bionda di aver mandato all’aria una bella lovestory per i guadagni assicurati di un nuovo ingaggio da reality show: “Avete un pensiero molto antico dove la donna non può lavorare e deve fare quello che dice la persona con cui sta, se la pensate così siete liberi di non seguirmi più, perché io non voglio essere così. Io sono una donna libera che voglio lavorare perché mi piace lavorare”.

E non manca il j’accuse a Daniele Dal Moro, che a detta di lei avrebbe registrato un dietrofront, ritirando la candidatura lavorativa per un ingaggio della partecipazione di coppia nel cast di un nuovo reality: “A lui sarebbe piaciuto venire perché c’erano le prove fisiche ma poi quando ha visto che erano pochi i soldi ha detto no”.

Inoltre Oriana Marzoli passa a parlare del privato condiviso con Daniele Dal Moro, dicendo di avere scoperto che lui si sentisse con un’altra ragazza quando i due ex Grande Fratello vip 7 stavano insieme e che che da quella scoperta lei non è più riuscita a guardare l’amato influencer nello stesso modo: “Io sono stata sempre zitta perché non volevo farlo passare per una brutta persona, per uno sleale e alla fine lo è stato -ammette la modella influencer italo-venezuelana-, perché essere sleale vuol dire anche provarci con un’altra persona mentre sei fidanzato, anche se non sei arrivato a fare niente. Anche se questo non lo posso dire perché non ho la certezza che non sia accaduto. Ma ho la certezza di aver visto un messaggino su WhatsApp e lui cos’ha fatto? Me l’ha fatto leggere? No lo ha cancellato. Quindi quando scrivete che io sono cattiva e lui è il povero, dolce e profondo … Pure lui lo sa quanto ho pianto…”.

