Oriana Marzoli in lacrime sui social per il cagnolino di Chiara Ferragni/ “Sto malissimo…”

Oriana Marzoli, il pianto sui social desta la preoccupazione dei fan

Nonostante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sia conclusa da alcuni mesi, alcuni dei protagonisti continuano ad essere tra i volti più seguiti soprattutto nell’emisfero social. La community di Oriana Marzoli è cresciuta a dismisura e la showgirl venezuelana è sempre impegnata ad aggiornare i propri follower sulle novità personali e legate alla professione. Il suo nome è spesso tornato in auge – soprattutto nelle ultime settimane – in relazione alla liaison con Daniele Dal Moro con il quale le cose sembrano ora procedere al meglio.

L’ultimo intervento social di Oriana Marzoli ha però destato prima la preoccupazione e poi la tristezza dei fan. L’ex volto del GF Vip – come racconta Leggo – si è mostrata in preda ad un momento di dolore, con tanto di lacrime che scendevano a fiumi. La showgirl venezuelana ha però tranquillizzato subito i suoi fan spiegando che il pianto non fosse dovuto a qualcosa accadutole personalmente. La fidanzata di Daniele Dal Moro ha infatti spiegato come a causare il suo dolore fosse la notizia della scomparsa del cagnolino di Chiara Ferragni.

Oriana Marzoli sconvolta per la morte del cagnolino di Chiara Ferragni: “Se fosse successo al mio Cocco…”

Mati, l’amico a quattro zampe di Chiara Ferragni, è venuto a mancare alcuni giorni fa. La notizia ha chiaramente toccato tutti gli amanti degli animali e non solo i fan dell’influencer. Non a caso, anche Oriana Marzoli si è dimostrata particolarmente provata dalla triste notizia. La showgirl venezuelana ha infatti anche lei un tenero cagnolino, tra l’altro della stessa razza del compianto Mati. La similitudine l’ha portata dunque ad empatizzare ulteriormente con il lutto di Chiara Ferragni, scoppiando in un fragoroso pianto.

“Penserete che sono scema, ma sto malissimo come se fosse il mio cane”, queste le parole di Oriana Marzoli sui social – riportate da Leggo – scritte proprio in riferimento al pianto dovuto alla morte del tenero Mati, il cagnolino di Chiara Ferragni. Asciugandosi le lacrime, la fidanzata di Daniele Dal Moro ha raccontato ai propri follower di non riuscire ad immaginare la sofferenza nel caso in cui questa triste sorte fosse toccata al suo bulldog francese, Cocco.











