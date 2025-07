Oriana Marzoli in lutto, si è spento l'amato cane Cocco: "Ora dammi la forza per andare avanti"

Oriana Marzoli piange la morte del cane Cocco, la showgirl sudamericana ha annunciato attraverso un toccante post Instagram di aver perso il cucciolo al quale aveva dedicato grandi attenzioni e amore negli ultimi anni. Già nelle scorse settimane l’ex concorrente del Grande Fratello aveva aggiornato i suoi follower, parlando delle condizioni di salute precarie del cucciolo che adesso ha perso per sempre.

Una malattia ha portato via Cocco e dopo la drammatica notizia, Oriana Marzoli si è espressa così tramite i social, manifestando tutto il suo dolore: “Questo non è un addio, è un arrivederci. Ci rivedremo in cielo piccolo angelo. Se avessi potuto, avrei dato la mia vita per te. Volevamo che te ne andassi in pace, senza dolore, e crediamo sia stato così” ha scritto in un toccante post la showgirl originaria di Caracas.

Oriana Marzoli e la grande sofferenza: “Voglio la forza di andare avanti”

Un dolore immane ha colpito la modella e showgirl venezuelana, che dopo il Grande Fratello è riuscita a contare sul grande supporto dei suoi fan. La modella originaria di Caracas si è espressa riguardo al bulldog che per anni l’ha accompagnata, e che adesso si è ritrovata a vivere una drammatica pagina della sua vita: “Dacci la forza per continuare, ricordati quanto ti amiamo. Per sempre tu, Cocco, l’amore della mia vita” ha scritto Oriana su Instagram.

Nonostante la malattia avesse ormai preso il sopravvento, per Oriana Marzoli non era però il tempo di salutare il cucciolo: “Noi non eravamo ancora pronti e tu hai aspettato per farci capire che era il tuo momento” ha scritto sempre sui social la showgirl ed ex gieffina.

