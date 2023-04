Oriana Marzoli, in Spagna dalla famiglia con Daniele/ Il gesto che preoccupa i fan

Oriana Marzoli parte con Daniele per la Spagna: un gesto spaventa i fan

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra procedere a gonfie vele, tanto da passare alle presentazioni ufficiali in famiglia. L’influencer spagnola è partita con il suo fidanzato per la Spagna, proprio per raggiungere la sua famiglia a Madrid che non vede dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022.

Oriana Marzoli, un ragazzo le tocca il lato B/ Video: spiacevole gesto in discoteca

Durante il viaggio, però, Oriana Marzoli pubblica una storia su Instagram che preoccupa molto i fan. Cosa è successo? La bionda venezuelana, dopo ore di viaggio in macchina, si presenta dolorante mettendo la mano sopra la fronte e lamentandoli: “Ho un gran mal di testa” svela. Nelle ore successive, però, si mostra sul divano quasi arrivata a destinazione e sembra essersi già ripresa: “Non vedo l’ora di arrivare a Madrid e riabbracciare la mia famiglia e i miei amici“. La bionda venezuelana ha poi condiviso una storia in cui gioca a Mario, nota serie di videogiochi, a dimostrazione di essere di nuovo in forma. Nulla da temere allora, la beniamina del pubblico sta bene!

Oriana Marzoli ignorata da Nikita durante la finale del GF Vip?/ Spunta un video...

Oriana Marzoli e la sorpresa di Daniele alla finale del GF Vip

Oriana Marzoli si è classificata seconda durante la finale del Grande Fratello Vip 2022, a batterla al televoto Nikita Pelizon vincitrice del reality show. La bionda venezuelana, fuori dagli studi dopo la premiazione, ha trovato ad attenderla Daniele Dal Moro che le ha fatto una sorpresa. Ai microfoni di Casa Chi, l’influencer spagnola ha dichiarato: “Per me il reality finisce lì, io pensavo solo a trovare Daniele, che mi hanno detto che era fuori“.

E ancora: “Non me lo aspettavo, io stavo per svenire quando mi hanno detto: ‘Oriana sto parlando con Daniele’. Mi ha detto ‘Sono fuori’: per me quel giorno è stata la gioia più bella. Abbiamo fatto di tutto, mi sono trovata benissimo con Daniele, non ci siamo più staccati da quando sono uscita dal reality, quindi vuol dire che ci troviamo bene”.

GF Vip, Oriana Marzoli accusa Nikita "neanche un abbraccio"/ Lei replica su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA