Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro la frena sul flirt GFvip/ “Le cose sono cambiate…”

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro discutono animatamente e…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiudono la loro liaison amorosa sul nascere, al Grande Fratello vip 7? Se la spagnola si é dichiarata interessata ad approfondire la conoscenza del coinquilino gieffino nella Casa più spiata d’Italia, nell’auspicio di dare vita ad un amore, di tutta risposta lui ora frena la modella e influencer di origini iberiche in un confronto piuttosto acceso, che potrebbe preludere ad una rottura definitiva tra i due concorrenti e conoscenti intimi del Grande Fratello vip 7.

“Non ho le idee chiare, o vado avanti con calma o se vuoi che ci do un tronco diretto, mettiamo un tronco diretto”, fa sapere dal suo canto Daniele Dal Moro, incalzato da Oriana Marzoli sul loro flirt avviato nella Casa.

L’ex tronista di Uomini e donne nonché ex flirt di Martina Nasoni al Grande Fratello 16 ammette di non vedere l’immagine né la personalità di Oriana Marzoli compatibile con la visione del prototipo ideale della donna che vedrebbe bene al suo fianco. Questo, seppur ammettendo di stare bene con Oriana Marzoli, nella quotidianità della convivenza nella Casa del Grande Fratello vip 7.

“Come fai a stare bene con me se pensi così male di me?”, sbotta quindi al confronto con il coinquilino Oriana, dando vita ad una discussione infuocata. Ad accendere il confronto, che potrebbe rivelarsi compromettente per quello che si direbbe un flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sul nascere é che la spagnola non accetti l’idea di non essere stata difesa dal conoscente intimo quando Antonella Fiordelisi ha criticato la sua persona”: ” Tu permetti o ti fa piacere che lei parli così male di me”. Messo spalle al muro dalla spagnola, quindi, Daniele Dal Moro ammette: “Tra le cose che ha detto Antonella, alcune cose le condivido. Se poi dice cose non vere, io non mi faccio condizionare”.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro verso la rottura certa, al Grande Fratello vip?

“La prossima volta vieni e ti difendi” , rimarca Daniele Dal Moro, per poi chiudere la lite defilandosi da ulteriori battute. Daniele Dal Moro non si direbbe quindi certo di corrispondere Oriana Marzoli nel sedicente interesse della spagnola a proseguire la loro frequentazione. Tuttavia, dopo l’accesa discussione tra i due conoscenti del Grande Fratello vip 7 arriva anche un chiarimento, dove in definitiva Daniele Dal Moro ammette di avere usato il freno a mano nella frequentazione avviata con Oriana Marzoli, ad un certo punto, ed ora si direbbe insicuro di voler approfondire la conoscenza: “Non ho le idee chiare, non posso far finta di pensare certe cose. Pensavo fosse un gioco per entrambi, poi ti ho vista piangere e allora le cose sono cambiate”. “Non mi piace fare pena. Preferisci lasciare stare?” gli chiede quindi una scelta definitiva, la Marzoli. “Ci sto pensando”, replica Daniele, non escludendo una rottura certa a breve con la coinquilina e conoscente intima .













