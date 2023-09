Oriana Marzoli incinta di Daniele Dal Moro, al Gran Hermano vip 8?/ “Ho fatto il test di gravidanza e…”

Oriana Marzoli si apre sulla lovestory con Daniele Dal Moro: l’ex Grande Fratello vip 7 si apre sul sospetto di una gravidanza

Oriana Marzoli non accenna ad arrestarsi con le rivelazioni sulla lovestory avviata con Daniele Dal Moro al Grande Fratello vip 7, nei giorni del Grande Hermano vip 8, e spunta un test gravidanza. É ormai risaputo che la venezuelana sia entrata a far parte dell’equivalente versione spagnola del reality della Casa più spiata d’Italia riservata ai vip, il Gran Hermano vip 8, tra le cui mura Oriana sembra vivere alti e bassi un rollercoaster di emozioni, in primis al pensiero ininterrotto riservato al fidanzato che é ora lontano, in Italia, Daniele Dal Moro.

L’influencer veneto ed ex tronista di Uomini e donne che la venezuelana conosceva per la prima volta al gioco italiano del Grande Fratello vip 7 di Cinecittà, poco prima della partenza della Barbie per la Spagna esprimeva tutto il dissenso per l’ingaggio di Oriana nel cast del Gran Hermano vip 8. Il veneto, in un audio registrato via X ammetteva che avrebbe voluto che la venezuelana rimanesse al suo fianco, in Italia, anziché partire alla volta di un nuovo reality show, oltretutto ambientato lontano dal Belpaese, come nel caso del Grande Hermano vip made in Spagna.

E mentre i fan della coppia temono la rottura nel mezzo della nuova crisi d’amore in corso tra i piccioncini vip, Oriana Marzoli assicura di amare Daniele Dal Moro, in più di una confidenza condivisa con i coinquilini al Grande Fratello vip 8 spagnolo, dove spunta il retroscena di un test di gravidanza. Tra gli internauti attivi nel web, dove si segnala un visibile aumento di peso nella venezuelana subentrato con l’ingresso della bionda nella Casa del GFvip 7, c’é chi sospetta da tempo che la Venezuelana abbia un pancino e delle rotondità fisiche sospette di una gravidanza top secret in corso. E, intanto, dalla Casa spagnola, la Barbie ammette di aver anche lei stessa maturato il pensiero di una presunta gravidanza concepita con Daniele Dal Moro, rivelando tutti i particolari del retroscena:

“Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia oddio che cosa mi succede’. – esordisce Oriana – Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”. La rivelazione al Grande Fratello spagnolo, poi, prosegue con la verità legata alla rottura tra i fidanzati, con il conto lasciato in sospeso in amore:

“Poi per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’”. Insomma, sembra proprio dato per confermato, a quanto pare, che tra gli “Oriele” si sia aperta una crepa d’amore, poco prima dell’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa più spiata made in Spagna.













