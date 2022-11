Oriana Marzoli innamorata di Antonino Spinalbese?/ Imbarazzo in diretta e…

Oriana Marzoli, la confessione su Antonino Spinalbese

Daniele Dal Moro o Antonino Spinalbese? E’ questa la domanda diretta che Alfonso Signorini ha rivolto ad Oriana Marzoli mentre era in confessionale con Micol Incorvaia e Sarah Altobello durante il collegamento con il confessionale nel corso del daytime del 10 novembre e che ha imbarazzato abbastanza l’influencer venezuelana che ha tentennato facendo fatica a rispondere. “Posso avere ancora un po’ di tempo?”, ha chiesto Oriana che, dopo sola una settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2022, si è avvicinata sia a Daniele che ad Antonino.

Tuttavia, se Dal Moro ha già espresso il desiderio di allontanarsi non tollerando alcuni lati del suo carattere, Antonino si diverte in sua compagnia. Se la Marzoli è rimasta in silenzio, a rispondere, al suo posto, sono stati Sarah e Micol, convinte che Oriana sia più interessata ad Antonino.

Oriana Marzoli si sfoga con Antonino Spinalbese nella notte: ecco cosa è successo

Oriana Marzoli sta vivendo un momento di grande confusione nella Casa del Grande Fratello Vip 2022; l’influencer spagnola si è legata sia a Daniele che ad Antonino. L’ex volto di Uomini e Donne però, si è allontanato da lei per rispetto al suo compagno d’avventura. Ora, però, sembra che anche l’ex di Belen abbia fatto lo stesso mettendo in difficoltà la gieffina.

In seguito alla decisione di Antonino di allontanarsi da lei, Oriana Marzoli scoppia a piangere nella notte e si sfoga con il parrucchiere: “Io non ho fatto niente, non ho detto niente, così mi stresso“. Nonostante lo sfogo dell’influencer spagnola l’ex di Belen ha ribadito che si allontanerà da lei per rispetto a Daniele Dal Moro, molto più interessato e preso. Resta da capire cosa farà il bel bel modello dopo aver saputo che Antonino si è fatto da parte.

Oriana Marzoli e la delusione per l’allontanamento di Daniele

Oriana Marzoli da che era corteggiata da due gieffini è rimasta con un palmo di mano. Il primo a prendere le distanze dall’influencer spagnola è stato Daniele Dal Moro che ha dichiarato: “Io nei triangoli non mi ci metto“. Nonostante l’interesse per lei, l’ex volto di Uomini e Donne ha preferito lasciare che l’influencer continuasse la conoscenza con Antonino Spinalbese.

Parlando in confidenza con Alberto De Pisis, Oriana Marzoli ha espresso la sua delusione per la decisione di Daniele: “Non so se mi piace, sicuramente è bello, ma è presto. Lui poi mi ha detto “mi voglio allontanare” e tutto queste cose qua ma io non ho niente con Antonino, scherzo basta. Lui non mi dice niente e io non dico niente a lui.” Poi aggiunge: “A me piace giocare, io sono fatta così. Dopo se mi fidanzo è un’altra cosa, però dai, adesso sono single.” Per vedere la clip ufficiale, clicca qui.











