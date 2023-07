Oriana Marzoli: “Io insieme a Daniele Dal Moro per interessi economici? Falso!”/ “Lo amo. Litighiamo perché…”

Oriana Marzoli risponde alle critiche per la storia turbolenta con Daniele Dal Moro: “Io con lui per interessi economici? No!”

Da quanto si è conclusa la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno deciso di continuare a frequentarsi nella vita vera. I due hanno quindi iniziato una relazione che, nel corso di questi primi mesi, ha vissuto notevoli alti e bassi. Più volte hanno litigato, più volte si sono lasciati, altrettante volte sono tornati insieme. Questo ha favorito il nascere di molte critiche nei confronti della coppia, alle quali Oriana, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere.

L’ex gieffina è entrata nel merito del rapporto con Daniele, raccontando cosa li porta a comportarsi in questo modo. “Io non sono una persona che sta con un’altra per interesse economico, non lo sono mai stata. Io sono una scema impulsiva. – ha tenuto a precisare Oriana – Riconosco di essere impulsiva e spero di migliorare, ma al massimo tolgo il follow perché mi arrabbio però lascio molte cose nella sfera privata.”

Oriana Marzoli: “Amo Daniele. Ecco perché litighiamo così…”

Oriana ha quindi precisato di amare sinceramente Daniele e di non avere nessuno dietro che pilota la loro storia: “Nessuno mi dice se devo lasciarlo, se devo tornare con lui, né manager, né amici, né famiglia, nessuno si mette in mezzo alle mie decisioni. Nelle mie decisioni sentimentali non interviene nessuno perché io sono una persona decisa.”

Quindi ha ribadito i suoi sentimenti, spiegando il motivo che li porta a lasciarsi dopo ogni lite: “Chi mi conosce sa qual è la verità, la verità è che sono innamorata di questo ragazzo. Entrambi abbiamo un carattere molto forte, entrambi, questo è certo. Poi è vero che io reagisco togliendo il follow, lui reagisce non parlando è vero però ognuno di noi dovrà migliorarle queste cose. Però sono cose che si vanno capendo con il tempo, alla fine è ancora presto.” L’ex gieffina ha perciò concluso: “Quindi a poco a poco cambiamo e ci miglioriamo. Siamo coscienti dell’amore che ognuno di noi prova per l’altro però siamo molto orgogliosi ma speriamo che questo si possa migliorare con il tempo. Per me la cosa importante è che funziona.”

