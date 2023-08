Oriana Marzoli lascia l’Italia e dice addio all’ex Daniele Dal Moro?/ “Tornerò a Madrid, ma prima…”

Oriana Marzoli guarda al futuro senza Daniele Dal Moro. L’annuncio sui social: “Torno a Madrid”

Oriana Marzoli non ne può più dell’Italia. O più precisamente sente la mancanza della sua Spagna. Così, dopo la rottura con Daniele Dal Moro, è pronta a fare ritorno nella capitale spagnola, mandando in archivio la sua parentesi nel ‘belpaese’. L’influencer, diventata famosa per aver preso parte all’edizione italiana del Grande Fratello Vip, non è riuscita a ricucire lo strappo con Daniele Dal Moro e, attraverso una clip postata su Mtmad, ha fatto capire che la relazione è giunta al capolinea.

Non si tratta di certo della prima volta per la coppia, dato che in passato Oriana Marzoli e Daniele dal Moro si erano lasciati e ripresi improvvisamente. Questa volta, tuttavia, la rottura non ammetterebbe ripensamenti. “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze…”, ha raccontato ai suoi fan l’ex gieffina, a proposito dell’ultimo concitato periodo.

“Quest’anno è la prima volta in vita mia che, nonostante avessi la possibilità, non sono praticamente andata in vacanza”, ha spiegato Oriana Marzoli ai suoi fan, sottolineando le difficoltà generali vissute nelle ultime settimane. “Ho passato molto tempo tra Milano e Madrid senza andare al mare. L’unica volta prima di Ibiza è stata in Sardegna, ma ero lì per lavoro e in più sono successe una serie di cose (fa riferimento all’ultima lite con Dal Moro, ndr) che hanno rovinato l’atmosfera”.

Adesso per l’ex gieffina sembra quindi prendere quota l’ipotesi di un ritorno in Spagna, come lei stessa ha confidato. “Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”, le sue parole. Nessuna riposta o replica da parte di Daniele del Moro, che aveva fatto intendere di non voler più riprendere l’argomento dopo i continui tira e molla con l’ex compagna.











