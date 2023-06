Oriana Marzoli: le foto in bikini dividono/ L’accusa del web

Oriana Marzoli, che succede dopo il GF vip 7? Web in tilt per la capsule bikini

Nonostante la mancata vittoria del Gfvip7, nel bene e nel male la seconda classificata al reality-show, Oriana Marzoli, può dirsi la gieffina uscente dalla Casa più influente, tanto che é ora un acceso thread con la sua prova bikini social a dir poco bollente. Anticipando il via all’attesa bella stagione, Oriana Marzoli si lascia ritrarre in una nuova carrellata di foto, in un post condiviso con il web su Instagram. Immagini che la ritraggono mentre sfoggia il suo corpo, strizzando l’occhio al prototipo di Barbie umana con gli occhi neri, e a coprirne le grazie non sono dei costumi da bagno qualsiasi, bensì quelli della sua capsule bikini realizzata per Sonten. Ebbene sí, accade dopo il successo conseguito al GFvip 7, reality televisivo che le ha permesso di accalappiare l’attenzione dell’occhio pubblico, complice il flirt avviato nella Casa del Grande fratello dedicato ai vip, con l’altro influencer Daniele Dal Moro, con cui lei ufficializzava a fine programma l’inizio di una lovestory, poi recentemente finita e di nuovo ripresa in questi gioy. E, intanto, nel post che accende la discussione degli internauti sulla reginetta del GFvip 7 e anticipa la calda estate 2023, Oriana Marzoli così presenta il nuovo progetto fashionista: “Sopresaaa! Anticipato nelle stories, finalmente posso svelarvi che questo venerdì, sia in Rinascente che online alle ore 18:30, ci sarà il secondo drop della mia capsule bikini Oriana x @sontenofficial”. Un messaggio che unitamente al photoshoot dalle pose audaci fanno di Oriana Marzoli il thread più infuocato del momento su Instagram, dividendo l’opinione social degli internauti tra le reazioni e i commenti più disparati.

Web diviso su Oriana Marzoli

Se da una parte ci sono i fan dell’ex GFvip, che in commenti di esultanza si dicono estasiati e ispirati in reaction alla bellezza della spagnola naturalizzata italiana, dall’altra ci sono gli haters e le loro critiche con tanto di accuse. La gieffina é tacciata di non essere all’altezza del ruolo di fotomodella o per meglio dire brand-ambassador, che oggi ricopre. Questo, secondo l’attacco del web, per la bassa statura camuffata in gambe chilometriche come il risultato del Photoshop, eccessivo ricorso alla chirurgia e medicina estetica per cui il suo aspetto risulterebbe visibilmente manomesso e non naturalmente gradevole, e la volgarità delle pose in lontananza anni luce dalla sensualità “total-request web”.

Che Oriana Marzoli possa vedersi costretta a rinunciare alla collab con Sonten, visto il riscontro divisivo del suo operato? Staremo a vedere quali sorti attendono l’ex GFVIP. Intanto, tra i fan c’é chi in un messaggio particolarmente aggregante sul re dei social così difende l’ex GFVIP:” Possono dirti che sei bassa,che sei rifatta,che sei superficiale o qualsiasi altra offesa, ma la verità è che brilli sempre e cmq! I tuoi occhi trasmettono luce e il tuo sorriso dolcezza! Sii sempre felice bebè,ti

meriti il mondo”.

