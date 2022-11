Oriana Marzoli, lite con Micol Incorvaia al GF Vip: “Mi fai più schifo tu”/ Lei sbotta: “Parli alle spalle!”

Lite tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022

Si accende lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. È ormai cosa chiara che tra le due ragazze non ci sia particolare simpatia e gli ultimi avvenimenti hanno alimentato questo malumore che è scoppiato in una vera e propria lite. Micol si è infatti accorta nelle scorse ore che Oriana e Antonella Fiordelisi stavano sparlando di lei e, dopo averle ascoltare, ha deciso di affrontarle apertamente.

La lita è scoppiata in cucina prima tra Micol e Antonella, poi tra la Incorvaia e Oriana Marzoli. Quando Edoardo Tavassi si è intromesso per prendere le parti di Micol, Oriana ha perso le staffe: “Edoardo non mi parlare più così perché se io ce l’ho con lei c’è un motivo!” ha esordito, spiegando di non aver apprezzato l’atteggiamento della Incorvaia.

Oriana Marzoli e Micol Incorvaia: volano parole pesanti al GF Vip

La lite continua con le spiegazioni di Oriana sulle parole dette con Antonella su Micol: “Non sapevo che lei c’era, ero di spalle e non l’ho vista! Non l’ho detto per darti fastidio”. “Ah, quindi parli alle spalle, che carina!” ha replicato Micol, spiegando inoltre di aver criticato la sua amicizia con Antonella perché nata “un minuto dopo che avevate litigato”.

Gli animi si infiammano tra Micol e Oriana, al punto tale che quest’ultima, di fronte a un gesto della Incovaia che sembra frapporre le mani tra se stessa e la rivale, sbotta: “È inutile che fai queste manine così come se ti facesse schifo, mi fai più schifo tu!” La sfuriata della Marzoli lascia di stucco Micol che nega di aver voluto farle intendere questo: “Questa è come l’hai interpretata tu ma non è così!” (Qui il video della lite)

