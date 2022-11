Oriana Marzoli lite furiosa con Sonia Bruganelli/ “Ma vaffanc**o, io non fingo”

Oriana Marzoli scontro con Sonia Bruganelli: “Non è credibile”

Nella puntata di ieri, è venuto alla luce quella che è la verità sulla frequentazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Da parte dell’hair stylist sembrerebbe ci fosse solo qualcosa di fisico e nulla di più; l’influencer spagnola non la prende bene e si commuove in studio.

GF Vip, Oriana delusa da Antonino/ "Qui l'unico che non ha tatto sei tu!"

Oriana Marzoli riceve il supporto di Giulia Salemi e Orietta Berti, ma non di Sonia Bruganelli che ha un punto di vista molto diverso sulla questione. L’opinionista dichiara: “Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme. Perché sinceramente preferivo Oriana quando faceva la donna tutta d’un pezzo. Adesso vederla che elemosina amore mi fa davvero sentire male. Perché non è credibile. Io lo capisco che possa essere delusa. Però è vero anche che una donna che entra in una cosa e dopo sette giorni vive tutta questa intimità con un uomo, non vuol dire che dopo debba per forza creare una storia d’amore. Credo che lei abbia il problema di aver fatto una brutta figura. Non penso proprio si sia innamorata. Ogni volta che vede una telecamere piange. Sembra che gli stai elemosinando dei sentimenti“.

Antonino Spinalbese fa piangere Oriana al GF Vip/ Signorini punge: "Ora capisco meglio Belén!"

Scintille tra Oriana e Sonia… e la tensione arriva alle stelle tra loro! #GFVIP pic.twitter.com/b2ap7HXZBu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 28, 2022

Oriana Marzoli e la replica furiosa a Sonia Bruganelli: “Ma vaffanc**o”

Dopo l’affondo di Sonia Bruganelli, Oriana Marzoli replica con le lacrime agli occhi: “Io innamorata? Questo non l’ho mai detto. Ma le telecamere ci sono ovunque, tesoro, e tutto il giorno, se piango mi riprendono. Sai che c’è con te? Come donna, mamma mia, non so cosa pensare di te. Dovresti metterti nei panni di un’altra donna. E non mi chiamare tesoro! Senti, non ti voglio nemmeno ascoltare, non mi va. Tu non sei dentro di me e non puoi sapere cosa provo e penso!”.

Sonia Bruganelli contro Oriana: "Elemosini amore, brutta figura"/ Lei: "Come donna non so cosa pensare di te"

Durante la pubblicità, Oriana Marzoli si è sfogata in giardino: “Mi dicono che esagero e fingo, ma vaffanculo non ci sto a questo. Non ho fatto nulla per gioco e mi dicono queste ca**ate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA