Oriana Marzoli/ “Mi nomineranno quasi tutti, non sono simpatica a tanti”

Oriana Marzoli nominata al Grande Fratello Vip 2022?

Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è pronta per la sua prima nomination. La modella venezuelana sarà nominata dal gruppo? L’arrivo della bellissima influencer venezuelana nella casa non è certo passata inosservata, visto che in tanti hanno subito il suo fascino. A cominciare da Daniele Dal Moro fino ad Antonino Spinalbese con cui ha trascorso una notte di fuoco. All’inizio la modella sembrava molto vicina a Daniele, ma l’ex gieffino non ha gradito il gioco e si è sganciato dalle dinamiche allontanandosi del tutto da lei. Tra i due è scoppiata anche un’accesa litigata con la modella convinta che sarà una delle nominate della settimana.

La modella, parlando con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Nikita Pelizon, si è sfogata dicendo: “mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti. Mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia. Mi ha detto una frase troppo brutta. Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto ‘tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida”.

Intanto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, Luca Daffrè ha sfruttato il nome di Oriana Marzoli per visibilità. L’ex naufrago de L’isola dei Famosi, infatti, ha parlato della relazione con la modella venezuelana dalle pagine di Fanpage.it. “Ci siamo frequentati è vero, ma ho deciso di metterle un freno, voleva una storia seria e io non me la sentivo” – ha detto l’ex corteggiatori di Uomini e Donne che ha rivelato come è iniziata con Oriana: “è iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare”.

A chiudere la storia è stato proprio Luca: “ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip. Mi aveva detto che era in Italia per vedere una sua manager. Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale”.











