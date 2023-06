Oriana Marzoli ‘naufraga fantasma’ all’Isola dei Famosi spagnola/ “C’è una cosa che mi spaventa…”

Oriana Marzoli annuncia il grande ritorno a Superviventes: “Non vedo l’ora!”

Dopo il Grande Fratello Vip in Italia, Oriana Marzoli è pronta a fare una sorpresa ai concorrenti di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, dove ha già partecipato per ben due volte. “Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona”, ha annunciato entusiasta la showgirl venezuelana a pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras. “Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”.

Oriana Marzoli: le foto in bikini dividono/ L'accusa del web

Oriana Marzoli, come dicevamo, ha partecipato a Supervivientes nel 2014, nel 2017 invece è tornata come “concorrete fantasma”, per poi diventare un’opinionista del programma e la prossima settimana interpreterà ancora il ruolo di “concorrente fantasma”. Come se la caverà questa volta?

Oriana Marzoli torna a Superviventes, l’Isola dei Famosi spagnola: la terza volta sarà quella buona?

La ragazza si fermerà per un periodo breve sull’isola, ma ad ogni modo farà di tutto per lasciare il segno e si è detta pronta a cimentarsi in nuove avventure, sostenendo anche qualche prova. Il suo ritorno in Honduras è ormai certo, si attende solo la messa in onda della nuova puntata, dove Oriana Marzoli sarà protagonista indiscussa.

Oriana Marzoli e la serata a casa di Antonino Spinalbese/ Lei rompe il silenzio e svela tutta la verità

“La nostra opinionista vuole saltare dall’elicottero e salire sulla ruota infernale. Carlos Sobera ha rivelato l’identità della persona che viaggerà con Alejandro Nieto in Honduras come un fantasma del passato”, si legge sul sito ufficiale di Telecinco, che conferma l’ingresso di Oriana Marzoli a Superviventes. La nota tv spagnola, poi, ricorda quando durante la prima edizione, nel 2014, Oriana Marzoli decise di abbandonare dopo appena quattro giorni di reality. Questa volta le cose andranno diversamente?

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli: "Ses* con Daniele Dal Moro? Mai stato un problema"/ "Non manca, anzi è intenso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA