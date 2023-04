Oriana Marzoli opinionista di Supervivientes/ Un ruolo anche per Daniele Dal Moro?

Oriana Marzoli e Daniele Del Moro in Spagna

Oriana Marzoli e Daniele Del Moro sono partiti insieme alla volta della Spagna, precisamente a Madrid dove l’influcener venezuelana vive ed è tornata per motivi di lavoro. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7, Oriana è stata scelta come opinionista di “Supervivientes”, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. I due ex gieffini hanno raccontato sui social il loro viaggio in aereo. Da quando è finito il GF Vip, Oriana non era ancora tornata a casa dove la aspettavano Coco e la mamma Cristina, il suo amato cagnolino.

In Italia la Marzoli ha avuto modo di conoscere la famiglia di Daniele, ora è il momento dell’ex tronista di scoprire il mondo di Oriana. Inoltre la produzione di “Supervivientes” ha menzionato anche Daniele Dal Moro nel comunicato che annunciava Oriana opinionista: anche lui avrà un ruolo nel reality show spagnolo?

Oriana Marzoli, opinionista a “Supervivientes”

Nel corso della prima puntata di “Supervivientes” Oriana Marzoli ha avuto modo di parlare anche di Daniele Dal Moro: “Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo”, ha detto, rispondendo alle domande del conduttore. Parlando della sua esperienza alla settimana edizione del Grande Fratello Vip ha detto: “Sono la vincitrice morale del GF VIP 7” e ha aggiunto che nel prossimo futuro la sua vita sarà sicuramente in Italia. Oriana Marzoli ha partecipato a “Supervivientes” nel 2014 solo per pochi giorni, ma da allora non ha mai smesso di collaborare con la produzione. Intanto c’è chi scommette che a settembre Daniele Dal Moro verrà chiamato per partecipare al Gran Hermano Vip come già accaduto ai fratelli Onestini.

