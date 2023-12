Oriana Marzoli, pace fatta con Antonella Fiordelisi?/ La verità e le reazioni dei fan di Grande fratello vip

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono di nuovo vicine

A grande sorpresa per il joint fandom delle due ex rivali al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi segnano il gesto della pace, mandando in tilt il web.

Ebbene sì, nell’attesa per le new entries nel gioco del rinnovato Grande fratello, le ex gieffine diventano protagoniste di una inaspettata reunion, che vedrebbe le dirette interessate vivere un rapporto di amicizia in una distensione nei rapporti tra loro, dopo le tensioni e l’inimicizia.

La bionda attrice italo-venezuelana e la schermitrice salernitana, entrambe influencer all’attivo con un importante seguito su Instagram, davano vita ad un’accesa rivalità tra loro prendendo parte al gioco nella Casa più spiata d’Italia, all’edizione del Grande Fratello vip 7 scorso. Ma la tensione tra le influencer competitor sarebbe però, intanto, solo un ricordo lontano agli occhi dei fan delle ex Grande Fratello vip 7. Dal momento che, proprio sul re dei social, le beniamine del web si lasciano ora ritrarre mentre sono insieme e si stringono in una posa ammiccando sorridenti all’obiettivo fotografico come a voler suggellare un sodalizio di amicizia tutta al femminile. É quello che passa al centro del gossip made in Italy come il gesto della pace tra la influencer vip, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, che trapela tra le Instagram stories con la testimonianza ripresa in format post da una amica di vecchia data della sportiva, Ilenia Virno. Una svolta che sta letteralmente mandando in visibilio i fan delle due influencer, che esultano celebrando la tanto attesa pace tra le webstar.

Daniele Dal Moro si avvicina alla reunion

E a quanto pare, nella reunion tra ex Grande Fratello vip 7, si aggiungerebbe anche il ritrovato fidanzato storico di Barbie Oriana, Daniele Dal Moro, che sul re dei social non si risparmia dall’inquadrare le due ex coinquiline vip nella Casa, appena riunite e in una curiosa complicità. Questo, dopo che allo scorso Festival del Cinema di Venezia 2023, incalzati dai quesiti dei giornalisti , Oriana si diceva in astio con Antonella e Daniele si dichiarava invece vicino a quest’ultima, e alle dichiarazioni in contrasto dei piccioncini sulla “terza incomoda” seguiva poi la new di gossip di una fulminea rottura tra gli Oriele.

É l’occasione delle immagini di un “triangolo” influente, quelle targate Grande fratello vip 7, che fanno ora il giro nel web segnando un tripudio di interazioni di consenso tra gli internauti, via social media.











