Oriana Marzoli, parole d’amore per Daniele Dal Moro a Supervivientes/ “Spero duri per sempre…”

Oriana Marzoli, dal GF Vip a Supervivientes “nel segno” di Daniele Dal Moro

L’ultima edizione del GF Vip è stata terreno fertile per relazioni controverse, burrascose, ma non senza la bellezza di sentimenti puri confermati anche ad esperienza ultimata. Assoluti protagonisti anche lontano dai riflettori sono senza dubbio Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli; il loro rapporto è stato forse tra i più discussi, complici anche le incongruenze caratteriali che spesso li hanno portati allo scontro. Ebbene, mesi dopo la convivenza al GF Vip la liaison sembra più solida che mai; anche ora che la showgirl venezuelana è sbarcata a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Vladimir Luxuria, stoccata per Daniele Dal Moro/ "L'ho conosciuto, è un profumiere…"

L’approdo di Oriana Marzoli a Supervivientes era stato accolto quasi con commozione da Daniele Dal Moro che seguì il tutto in diretta su Twitch. Il veneto mostrò ai fan la sua reazione al consueto tuffo dall’elicottero, visibilmente coinvolto emotivamente dal toccante discorso della sua fidanzata dedicato a lui e sua madre. Dopo quelle toccanti parole, come riporta Biccy, la giovane venezuelana è tornata a parlare del “suo” Daniele e lo ha fatto ancora con parole eloquenti dal punto di vista sentimentale.

Daniele Dal Moro spopola su Twitch, ma è già "polemica"/ "Lui ha successo, qualcuno però piange…"

Oriana Marzoli, la reazione di Daniele Dal Moro alle parole al miele: “Felice di vederla contenta…”

“Io mi considero un’ottima fidanzata, spero che con Daniele duri per sempre. Spero che mi aiuti ad andare sulla strada giusta e che non finisca mai perché sono molto felice e soddisfatta“. Queste le parole di Oriana Marzoli in riferimento al rapporto con Daniele Dal Moro – riportate da Biccy – proferite durante un collegamento con lo studio di Supervivientes nel corso dell’ultima puntata trasmessa. Anche questa volta il veneto ha osservato il tutto in diretta su Twitch e non poteva con altrettanta emozione quelle parole al miele.

Dana Saber pubblica chat con Daniele Dal Moro/ Lui la sbugiarda: "Ti ho sempre dato il due di picche"

“Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta… Lei il suo futuro lo vede in Italia, sta bene qui. Al di là di me e di noi a lei piace stare qui. Si è inserita bene e vuole stare qui“. Questo il commento di Daniele Dal Moro – riportato da Biccy – alla romantica dedica di Oriana Marzoli a Supervivientes. La showgirl venezuelana si è sbilanciata più di lui, ma avendo avuto modo di conoscere il suo carattere al GF Vip, era prevedibile che non si sarebbe sbilanciato in maniera equivalente. In ogni caso, è evidente come anche lui corrisponda i propositi e sentimenti della sua fidanzata e le possibilità che liaison abbia un dolce futuro sono piuttosto alte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA