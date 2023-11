Oriana Marzoli: “Piango in casa e mi chiedo come si può…”/ Silenzio rotto sull’addio a Daniele Dal Moro

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si lasciano: la conferma

É un’Oriana Marzoli intimista e affranta l’ex Grande Fratello vip 7 che torna a raccontarsi, rompendo il silenzio sulla rottura con Daniele Dal Moro. I due influencer, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nell’ultimo periodo hanno vissuto una dura crisi d’amore, culminatasi con una diretta su Twitch dove il “Ken” veneto ha detto addio all’amata “Barbie”, conosciuta nella Casa del Grande Fratello vip 7. Per l’occasione, con tanto di bestemmie, lui l’ha tacciata di non essere intelligente e di non corrispondergli il sentimento in amore, se non sfruttando la lovestory per il mero fine di accalappiarsi visibilità, seguito social e un tornaconto economico. E al “j’accuse” l’attrice italo-venezuelana, intanto, intende replicare riattivatasi in tv, come ospite di Socialité -un format spagnolo- dov’é incalzata dalle domande dettate dalla curiosità dell’occhio pubblico.

Oriana Marzoli fa chiarezza sulla rottura con Daniele Dal Moro

Nel suo intervento di chiarimento, l’ex Grande Fratello vip 7 confessa che la lovestory con Daniele Dal Moro si sia conclusa in definitiva: “Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna. Anche se non lo dicevo, ma c’erano cose che non mi piacevano- esordisce tra le righe del chiarimento, Oriana Marzoli, per poi replicare al web che si chiede se sia aperta la questione di un tradimento in amore, nel suo caso-. Infedeltà? Oddio voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli”. Quindi, Oriana Marzoli prosegue facendo chiarezza, lontana da Daniele Dal Moro, dopo la live delle accuse da lui ricevute: “Altre cose con una ragazza e anche di più. Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti”.

Lei, però, tiene ad assicurare al joint-fandom degli Oriele di avergli corrisposto lo stesso sentimento, dando a Daniele Dal Moro una serie di dimostrazioni del suo amore: “Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui”.

