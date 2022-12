Oriana Marzoli prende le distanze da Antonella Fiordelisi/ “Mi cerca solo quando…”

Oriana Marzoli cambia idea su Antonella Fiordelisi

Oriana Marzoli nelle ultime settimane si è avvicinata molto a Sofia Giaele De Donà. Punzecchiata da Alberto De Pisis, Oriana spiega di aver cambiato idea su Antonella Fiordelisi con cui aveva instaurato all’inizio un bel rapporto. La modella non può che confermare la tesi. Il tutto è avvenuto naturalmente, le piace il modo di essere di Giaele. La rivalità nata a causa di Antonino ha impedito loro di instaurare un dialogo, ma adesso che la storia è conclusa, le due ragazze hanno superato le ostilità e hanno deciso di conoscersi meglio. Si sono rese conto di andare molto d’accordo. Il problema di Antonella è che passa molto tempo con Edoardo. Ad Oriana sta simpatica, ma ha notato che l’influencer la cerca solamente quando litiga con il ragazzo: “Mi cerca solo quando discute con Edoardo”.

Non è un rapporto di vera amicizia questo. Alberto un po’ la comprende, tuttavia la sua posizione rispetto alla coppia è leggermente diversa. Da parte sua c’è anche un coinvolgimento emotivo, non è solamente una questione di amicizia. Oriana ama passare del tempo con una persona che considera amica. Non le basta un saluto e qualche domanda ogni tanto. Vorrebbe del sostegno, condivisione. Da parte di Antonella, non ha visto l’interesse a supportarla nei momenti di difficoltà.

Oriana Marzoli è sempre più vicina a Luciano Punzo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno stretto un bellissimo rapporto all’interno della casa. Oriana spesso ha visto in Luciano non solo un amico ma anche un confidente tanto da fare riferimento a lui in tante circostanze. In molti sussurrano che questa intesa potrebbe aumentare in futuro e trasformarsi in altro. Oriana Marzoli parlando con Luciano ammette di essergli riconoscente e di apprezzare le sfumature del suo carattere. Luciano le risponde: “Mi ricordi il mio migliore amico, sei così simile a lui”. I due ragazzi sono accomunati dalla bontà d’animo e Oriana dice: “Mi ascolti tanto”. Luciano è felice per il rapporto che è riuscito a instaurare con Oriana e ammette: “Ti voglio bene”. Una dichiarazione che ha commosso i fan del reality che credono molto in questa amicizia.

Insieme a Sarah, anche Luciano è importante per la concorrente e Luciano afferma: “Hai un migliore amico a Madrid e magari ne avrai anche uno in Italia”. Luciano Punzo rivela poi a Oriana Marzoli che le starà sempre accanto cercando di darle il consiglio più saggio e opportuno in ogni situazione. Oriana abbraccia Luciano felice per aver trovato un amico sincero all’interno della casa del Grande Fratello Vip.











