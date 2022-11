Oriana Marzoli prende le distanze da Antonino?/ “Se non vuole parlarmi più…”

Oriana Marzoli sbotta: “Se Antonino non vuole parlarmi…”

Oriana Marzoli ha notato un atteggiamento di distacco da parte di Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip ha notato che il suo rapporto con l’hair-stylist sia molto altalenante e oggi ha sentito un particolare allontanamento. Antonella, che ha avuto modo di parlare con il VIP, sa che il suo distacco è dovuto allo scherzo di ieri sera in cui Oriana, mente l’hair-stylist dormiva, ha iniziato a parlare con un volume della voce molto alto per dargli fastidio e svegliarlo.

La VIP, che non si recrimina niente, afferma che era uno scherzo molto leggero, forse una ripicca, visto che il VIP aveva fatto la stessa cosa con lei parlando con Giaele. Antonella se la ride in modo simpatico e pensa che la sua compagna stia giocando male le sue carte nel suo rapporto con Antonino. “Io non sono stupida, mi sono stufata e se non vuole parlarmi più che non lo faccia” dichiara la VIP stanca degli alti e bassi con il suo compagno di avventura. Poco dopo la concorrente del reality si sposta in giardino per cercare consigli da Charlie Gnocchi: “Qui dentro voi due vi volete bene. Però siamo qui dentro, lui non è costante perché a un certo punto si spaventa e torna indietro, poi va avanti e ritorna indietro. Ma se due persone si vogliono bene ci si può anche riavvicinare”.

Oriana Marzoli sta soffrendo per Antonino Spinalbese?

Oriana Marzoli sta però soffrendo per Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip ha esternato a Charlie Gnocchi il desiderio di riconquistare Antonino. Oriana ieri sera si è aperta al dialogo con Charlie Gnocchi che gli ha detto: “Tu sei sempre sorridente, sei sempre in splendida forma, sei un fiore di ragazza”. Oriana Marzoli ha però espresso a Charlie il desiderio di ritornare con Antonino: “Si mai io voglio tornare come prima, a stare con lui”. Charlie Gnocchi a quel punto ha detto: “Sai cosa ti dico io… che accade sempre quello che noi vogliamo”.

Oriana è ottimista sulla possibilità di potersi riavvicinare ad Antonino Spinalbese anche se al momento la distanza tra i due appare incolmabile. Antonino Spinalbese nei giorni scorsi, come sottolineato poc’anzi, aveva esternato la volontà di voler chiudere le porte del suo cuore ad Oriana Marzoli. Nel corso di una chiacchierata con Charlie, parlando di Oriana, Antonino aveva rivelato: : “Sono un po’ rimasto deluso da lei però ci sta. Ho capito che non può esserci un rapporto serio.” Poi ha aggiunto: “Sono io che sono così…non perchè lei sia una brutta persona. Gli ho detto che a me manca mia figlia, lei mi ha risposto che anche lei sente la mancanza del suo cane. Lei mi ha poi detto che io esagero a stare giù di morale”.











