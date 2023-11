Oriana Marzoli: “Provavo un sentimento forte…”/ Duro sfogo sulla rottura con Daniele Dal Moro

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si lasciano: la tensione tra gli ex sale alle stelle e…

É un’Oriana Marzoli intimista e rafforzata, dopo la fine della lovestory con Daniele Dal Moro, l’idillio nato tra le mura del Grande Fratello vip 7. Gli influencer, l’attrice italo-venezuelana e stella dei reality show Oriana Marzoli e l’ex tronista a Uomini e donne Daniele Dal Moro, si conoscevano per la prima volta nel soggiorno condiviso nel gioco sulla convivenza condotto da Alfonso Signorini sulle reti TV e streaming Mediaset, all’edizione di Grande fratello vip 7, dove i due finivano per innamorarsi.

Una storia che dopo la fine del reality passava al centro del gossip come la lovestory dei “Barbie & Ken” made in Italy. Ma, complice una intricata questione di gelosia sollevatasi nel rapporto tra i due piccioncini anche per effetto di un intervento social del joint-fandom della coppia vip, gli ex Grande Fratello vip 7 sono giunti ad una improvvisa e brusca rottura.

Oriana Marzoli chiarisce la sua posizione sull’affaire Daniele Dal Moro

Tanto che Daniele Dal Moro, in questi giorni, é finito per scagliarsi contro Oriana Marzoli in una live su Twitch, imprecando a suon di svariate bestemmie, in un clamoroso attacco esteso anche ai fan della Barbie, dando oltretutto a quest’ultima della “stupida” e della “materiali girl”. Nell’accusa Daniele taccia, in particolare , Oriana di essere disposta a servirsi di una storia d’amore come la loro lovestory, al mero fine di accalappiarsi visibilità e un tornaconto economico personale. E nelle ore che seguono l’addio una compagine di utenti nel web taccia Oriana Marzoli di lanciare delle frecciatine social all’ormai ex, come nel caso del nuovo reel pubblicato su Instagram, un video che la immortala in un elegante outfit Total black e dalla caption sibillina: “Se ieri mi hai vista sconfitta, ora mi vedrai rialzata”.

Ma in replica alle supposizioni, in un intervento via vox sul canale broadcasting di Instagram, Oriana Marzoli chiarisce la sua posizione: “Io ero distrutta… non era una frecciatina né niente… ho detto che volevo vedermi forte, questo é il significato in tutte le lingue al mondo… se qualcuno non riesce a capire scusate ma questo non é un problema mio… Niente frecciatine stavo male per le cose orrende che ho sentito”. Il riferimento, inevitabilmente, é in primis all’attacco social di Daniele Dal Moro. “Basta. Nessuna frecciatina… io solo voglio cercare di stare tranquilla, serena, -prosegue Oriana Marzoli, dopo l’affaire Daniele Dal Moro, pronta a ricominciare dalla donna che é diventata, una Independent lady-, dopo tutto quello che ho sentito. -conclude-. Io provavo un sentimento forte e non mi permetterei mai di dire queste cose… con tutta questa cattiveria”.











