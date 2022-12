Oriana Marzoli ‘provoca’ Belen/ “Mi sono beccata Antonino? È perché Stefano De Martino non mi ha conosciuta…”

GF Vip, Oriana tira in ballo Stefano De Martino: “Ancora non mi ha conosciuta“

Al Grande Fratello Vip 2022 è andato in scena un divertente siparietto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due concorrenti hanno improvvisato una battaglia a suon di stoccate e frecciatine, animando la Casa e con Luca Onestini a fare da arbitro della gara. I due coinquilini non si sono affatto risparmiati e l’ex tronista di Uomini e donne ha punzecchiato l’influencer venezuelana con un riferimento ad Antonino Spinalbese, e ha tirato in ballo anche Stefano De Martino: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia“.

La velenosa stoccata ha provocato l’immediata reazione di Oriana, che ha risposto per le rime: “Amore perché ancora non mi ha conosciuta eh, bebe tesoro“. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i riferimenti a Belén Rodriguez e Stefano De Martino, con Oriana che ha più volte parlato del comportamento di Antonino tirando in ballo anche i due noti personaggi dello spettacolo: “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il botta e risposta al Grande Fratello Vip 2022

Il botta e risposta tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 prosegue, come riporta Biccy, con nuove frecciatine e punzecchiature. L’ex tronista ha fatto notare alla coinquilina come non sia così brava a parlare l’italiano, provocando l’immediata reazione della ragazza: “Amore magari tu parlassi così bene lo spagnolo come io parlo l’italiano. Vai a fare i programmi in Spagna e vediamo se ce la fai. Ah, ti basta l’Italia. Non vuoi fare i reality all’estero? Certo, perché nessuno ti vuole e ti chiama fuori da qui“.

E prosegue: “A me invece arrivano proposte da tutto il mondo a differenza tua. Non hai bisogno dei reality? Certo, non ne hai così bisogno che stai dentro al Grande Fratello Vip“.











