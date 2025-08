Oriana Marzoli, con una foto sulle Instagram stories, mostra il segno ancora evidente procurato dall'incidente con la piastra calda al Grande Fratello Vip

Oriana Marzoli ricorda l’incidente con la piastra al Grande Fratello Vip

Nel mondo dei reality una figura di spicco è sicuramente rappresentata da Oriana Marzoli che, nel 2022/23 fu protagonista in Italia al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La modella e influencer di origini venezuelane si fece conoscere dal pubblico italiano proprio nel corso di quell’edizione, conquistando numerosi telespettatori con la sua vulcanica simpatia, sino alla vittoria sfiorata nella finale e andata alla “rivale” Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli debutta come conduttrice: sarà alla guida di un reality di Mediaset Spagna/ La sua rinascita

Ma, nel corso di quell’edizione, è ricordata anche per un incidente avuto nella Casa. Nello specifico, come ricorderanno i fan storici del reality, la modella si procurò una brutta bruciatura alla coscia dopo essersi accidentalmente seduta su uno sgabello su cui, a sua insaputa, era posizionata una rovente piastra per i capelli nella sala beauty.

Oriana Marzoli concorrente al Grande Fratello Gold?/ Un video dell'ex vippona fa sognare i fan

La modella fece uno scatto fulmineo subito dopo essere entrata in contatto con la piastra ustionante e la stessa Nikita, che era lì con lei in quel momento, cercò di aiutarla. L’incidente le procurò una cicatrice sulla coscia posteriore, ancora oggi presente e ricordata dalla stessa Oriana in una Instagram story.

Oriana Marzoli: “Segno bruttissimo sotto il sedere…“

A distanza di qualche anno dall’incidente al Grande Fratello Vip, nelle Instagram stories Oriana Marzoli ha mostrato ancora il segno piuttosto evidente della bruciatura. L’influencer ha infatti postato una foto che la ritrae intenta a fare esercizi in palestra, con il gluteo in primo piano e la scritta a corredo: ”Questo segno bruttissimo sotto il sedere che mi è rimasto per colpa di quella là me lo devo togliere!”.

Oriana Marzoli in lutto, è morto il cane Cocco/ "Ti amerò per sempre, dammi la forza di andare avanti"

Il commento nell’Instagram stories ha ovviamente scatenato le mille interpretazioni dei fan. C’è chi ha inteso “quella là” come un riferimento alla piastra per i capelli e chi, più maliziosamente, crede che sia un riferimento neanche troppo velato alla stessa Nikita Pelizon, “rea” ai tempi di aver appoggiato la piastra sullo sgabello su cui stava per sedersi la coinquilina. “Dopo anni lei freccia ancora“, si legge infatti tra i commenti divertiti del web.