Oriana Marzoli: “rifatta e foto-ritoccata”/ É polemica sull’ex GFvip: il nuovo traguardo divide

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli lancia una linea di bikini: le reaction

Al di là della mancata vittoria al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli ha ora il titolo di ex gieffina più chiacchierata del momento, complice la polemica web che la vede protagonista.

La ormai ex concorrente uscente dal Grande Fratello vip 7, reality show dedicato ai vipponi e vinto dalla rivale Nikita Pelizon, si lascia immortalare in tutto il suo splendore in una serie di scatti che la vedono protagonista della sua exclusive capsule di bikini a sua prima firma per il brand Sonten. Immagini che la sexy Oriana racchiude in un post in formato video, che la ritrae chiaramente mentre sfoggia alcuni tra i bikini della sua collezione, pensata per l’estate 2023 in arrivo. Lo status pubblicato dall’ex GFvip 7 insieme ai post della capsule postati dalla Sonten via Instagram, oltre a fare incetta di consensi con almeno 105mila like e innumerevoli commenti positivi degli utenti per il video della Marzoli, nel web, ricevono però anche delle critiche. In particolare la modella e influencer nonché volto tv dalla tinta biondo platino é nel mirino degli hater che le muovono contro pesanti accuse sul personale. C’é chi la taccia di essere ricorsa all’eccesso di ritocchi per mani di medici e chirurghi estetici, alludendo alle curve giunoniche di seno e lato B e alle labbra che sarebbero ritoccati. Poi, c’é anche chi accusa la modella di proporre una immagine non fedele a quella del suo corpo con tanto di photoshoot della capsule che sarebbe foto-ritoccato a colpi di Photoshop.

Si infiamma la polemica web sulla capsule di Oriana Marzoli

“È questione di prospettiva.. -replica a difesa della Marzoli, qualche utente, in risposta alle contestazioni-,se ti fotografano dal basso all’alto le gambe sembrano più lunghe ..se ti fotografano dall’alto al basso le gambe sembrano più corte ..fai una semplice prova su te stessa e vedrai il risultato…”. E non manca chi muove una contestazione contro le influencer e i brand che le ingaggiano, più in generale: “Non ho mai capito come mai tutte le influencers facciano poi costumi da bagno!??? C è una correlazione che mi sfugge e poi a me sembrano uguali e non riesco a far differenza tra quello creato da

una Giulia Salemi, una Soleil Sorge oppure da Belen Rodriguez “.

Nel frattempo, a corredo del video che lancia la capsule -girato a Ischia- Oriana Marzoli si dichiara al settimo cielo per il nuovo traguardo di influencer e brand Ambassador: “Ragazzi, finalmente ci siamo. Questo è il primo lavoro a cui mi sono dedicata appena uscita dalla casa del GF e sono davvero felice di potervelo finalmente mostrare! La mia capsule di bikini per Sontèn è finalmente online”. I prezzi dei bikini griffati Oriana Marzoli? Diversi sono i modelli che fanno parte della capsule, disponibili, chiaramente in diverse taglie. I costumi interi sono prezzati 75 euro; i due pezzi, invece, variano dai 47 ai 55 euro (fasce o triangoli), mentre slip e brasiliane oscillano dai 20 ai 24 euro.

