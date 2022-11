Oriana Marzoli ritiro dal Grande Fratello Vip a breve?/ Il rischio c’é, ecco perché

Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022: quanti ritiri nei reality show!

Tra i nuovi concorrenti che questa sera varcheranno la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 2022 c’è anche Oriana Marzoli. Influencer, nata a Caracas nel 1992, è molto nota in Spagna soprattutto per essere stata protagonista di numerosi programmi televisivi. Ha infatti partecipato all’edizione spagnola di Uomini e donne, che le garantì la prima ventata di popolarità sul piccolo schermo, ma è con i reality che ha raggiunto l’apice della notorietà.

Come riporta Biccy, infatti, Oriana Marzoli ha partecipato a ben 3 reality spagnoli, ma solo in uno di questi è riuscita a portare a termine l’esperienza senza ritirarsi. Nel 2016 ha preso parte a Supervivientes, versione iberica de L’Isola dei Famosi ritirandosi dopo soli 5 giorni e lasciando così l’Honduras. A seguire, nel 2018, ha preso parte al Gran Hermano Vip rimanendovi solo tre giorni. Ne La casa fuerte, invece, è rimasta in gioco partecipando in coppia con il fidanzato dell’epoca Ivan Gonzalez.

Grande Fratello Vip 2022: Oriana Marzoli e i nuovi concorrenti del cast

Oriana Marzoli, dunque, non è nuova ai reality show e al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe dunque abituarsi facilmente, creando dinamiche e strategie per durare il più a lungo possibile. Alfonso Signorini ha voluto puntare su di lei per dare nuova linfa vitale al programma, che ha preso il via ormai da un mese e mezzo circa. Tra eliminazioni, ritiri e squalifiche, il conduttore e la produzione hanno tutta l’intenzione di rimpolpare il cast con nuovi Vipponi: Oriana Marzoli, infatti, non sarà l’unica ad entrare nel loft di Cinecittà stasera stessa.

Con lei ci saranno l’ex “più bello d’Italia” Luciano Punzo, l’ex volto del Grande Fratello Vip Luca Onestini e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi (nonché fratello di Guendalina Tavassi) Edoardo Tavassi. Fra le donne, oltre alla Marzoli, ci saranno anche Sarah Altobello e Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia nonché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, che ritroverà proprio nella Casa come coinquilino. Gli ingredienti per rinvigorire il cast e creare nuove dinamiche ci sono tutti: l’attesa ora è tutta per il loro ingresso nel reality!











