Oriana Marzoli, rivelazione choc di una fan: “Volevano rapirti!”/ “Ti hanno fatto una macumba…”

Oriana Marzoli, dopo la rottura con Daniele Dal Moro scopre di essere stata oggetto di una macumba

Il GF Vip è forse il reality che più di altri riesce a tenere banco con i suoi protagonisti anche a distanza di mesi dalla conclusione. Sotto la lente di ingrandimento finiscono spesso le coppie che nascono nella Casa più chiacchierata d’Italia e negli ultimi giorni sono tornati alla ribalta Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due già ai tempi della convivenza del reality avevano avuto un rapporto burrascoso; terminata l’esperienza al GF Vip sembravano pronti a lavorare sulla relazione e le cose – stando ai vari contenuti social – non andavano poi così male.

Due giorni fa però, come un fulmine a ciel sereno per i fan, gli Oriele – ovvero Oriana Marzoli e Daniele Del Moro – si sono definitivamente lasciati. Le incomprensioni tra i due hanno avuto la meglio sulla voglia di costruire un futuro insieme, e sui social è chiaramente partito un flusso di commenti e considerazioni che chiamano in causa anche i diretti interessati. In particolare, la discussione sulla rottura sembra avere luogo principalmente su Twitter con alcuni dettagli emersi di recente che possono essere considerati addirittura macabri. Nello specifico, partecipando ad una room con i follower Oriana Marzoli ha scoperto di essere stata “vittima” di una macumba.

Una fan di Oriana Marzoli, intervenuta in una room su Twitter con l’ex volto del GF Vip, ha raccontato infatti alla venezuelana di essere venuta a conoscenza di un incontro social dove di fatto, alcune persone, avrebbero realizzato una vera e propria macumba contro gli Oriele. “Hanno fatto una room con un sedicente mago per fare una macumba contro di te e Daniele… Io te lo sto dicendo per farti capire un po’ i personaggi. Io non mi sognerei mai di fare una room facendo una macumba per una persona”. Questa la testimonianza di una fan di Oriana Marzoli, riportata da BlogTivvu, che ha generato particolare perplessità e stupore.

“Mi spavento pure io… Però dico: a parte questo non è che le cose andavano benissimo ultimamente“. Questa la risposta di Oriana Marzoli alla sconvolgente rivelazione della sua fan, che però ci tiene a sottolineare come – a prescindere dal retroscena macabro – di fatto la storia con Daniele Dal Moro era già ad un passo dal capolinea. Come se non bastasse però, la fan della showgirl venezuelana ha aggiunto un ulteriore dettaglio sconcertante. “Ha detto che lei verrà, era una persona che scriveva nel finale del GF Vip, tu eri ancora in Casa; lei ha detto che sarebbe venuta a rapirti per spedirti direttamente in spagna“. Questo quanto riporta BlogTivvu ed è giusto sottolineare che si tratta comunque di una rivelazione di una fan, senza un effettivo riscontro sulla veridicità delle indiscrezioni che, se confermate, sarebbero alquanto scabrose.











