Oriana Marzoli rompe il silenzio su Daniele Dal Moro/ “Nessuno ha messo zizzania. Lui ha deciso di lasciarmi”

Oriana Marzoli e la fine della storia con Daniele Dal Moro

La fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a fare rumore. Nelle scorse ore, l’influencer venezuelana, ha rotto il silenzio con una live per Mtmad nel corso della quale ha parlato nuovamente dell’ex fidanzato raccontando la propria versione dei fatti. Oriana ha così parlato anche delle amiche che, nel corso delle scorse ore, sono state accusate di aver contribuito ad accrescere il malumore tra lei e Daniele Dal Moro. “Amo molto le mie amiche e i miei amici, sia quelli italiani che quelli spagnoli, che si sono comportati molto bene con me”, ha spiegato la Marzoli in spagnolo come traduce Novella 2000.

Oriana Marzoli bersagliata dal web dopo la rottura con Daniele Dal Moro/ "Non soffre come lui!"

“La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”, ha ribadito.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: volano stracci dopo la rottura/ "Mi piacevano i soldi?". Lui replica così

Le nuove rivelazioni di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro

Nel corso del suo lungo sfogo, Oriana Marzoli ha svelato che la decisione di mettere fine alla relazione sarebbe stata presa dallo stesso Daniele Dal Moro. “Se ci sono stata è perché l’ho voluto. Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci. Mi ha accompagnata alla stazione e basta. Sono andata mille volte da lui per cercare di risolvere le cose. Lui qui non è mai venuto, nonostante io l’abbia invitato”, ha aggiunto.

Oriana Marzoli ha un altro fidanzato dopo Daniele Dal Moro/ La replica dell'influencer al gossip

Oriana sembra così voler mettere un punto a tutto: “A me interessa solo che questa persona non parli più di me. Io vado avanti con la mia vita e lui con la sua. A me piacciono le cose reali, quando la gente è coerente. Amo molto le mie amiche, nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Sono stata 4 anni con una persona che tutti volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa“, ha concluso.

“Amo molto le mie amiche, nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Sono stata 4 anni con una persona che tutti volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa.” Speriamo che ora vi sia chiaro. pic.twitter.com/xeEIgzINu1 — Vale✨ (@sunshinespos1) July 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA