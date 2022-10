Oriana Marzoli sarà la nuova concorrente del GF Vip?/ L’indiscrezione

GF Vip, Oriana Marzoli nuova concorrente entrerà nella Casa?

Oriana Marzoli potrebbe essere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022; dopo la smentita dell’ingresso di Dayane Mello, l’influencer spagnola potrebbe sconvolgere gli equilibri della Casa del GF Vip. Non molto nota in Italia, ha preso parte a diversi reality nel suo Paese e conta circa 2 milioni di follower sui social.

A dare la soffiata secondo cui Oriana Marzoli entrerà nella Casa più spiata d’Italia, è Amedeo Venza che scrive: “Si chiama Oriana, ed è una nota influencer spagnola! In queste ore è in viaggio, probabilmente verso Roma, destinazione GF Vip“. La bella influencer spagnola ha anche avuto una storia con un ex vippone, Ivan Gonzalez che ha partecipato al GF Vip 4. La coppia si è conosciuta in un reality spagnolo, La Casa Fuerte, e poi si è sciolta per esigenze differenti. Ivan avrebbe voluto un figlio, ma Oriana Marzoli non era ancora pronta a un tale passo.

GF Vip, Dayane Mello smentisce la partecipazione al reality show

Una settimane fa circolava insistente il rumor secondo cui Dayane Mello sarebbe entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. A smentire tale gossip è stata la stessa modella brasiliana sui social, che si è scagliata contro il cast e gli autori del GF Vip.

Come riporta Novella 2000, l’ex geffina si rivolge ai fan e dichiara: “Quindi chiariamo questa roba qua, ragazzi. Non lo faccio! Semplicemente per una cosa mia. Ho provato un po’ delle sensazioni la settimana scorsa. Magari avevo anche delle richieste per andare lì a fare il GF. Ma non voglio. Non voglio far parte di questo cast e a queste persone, perché hanno fatto veramente dei danni a tante persone dentro a oggi. No, semplicemente se non ci fossero quelle persone lì dentro forse… Se ci fossero persone con un po’ più di tatto. ”

