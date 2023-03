Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro/ Lui la pubblica sui social e…

Oriana Marzoli e la lettera a Daniele Dal Moro

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, negli ultimi mesi, ha appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip che sperava di vedere i due, insieme nella casa, fino alla finalissima del 3 aprile. La squalifica di Daniele, però, ha rotto la coppia e Oriana è rimasta sola in casa senza aver avuto il tempo di salutarlo. L’influencer venezuelana, dopo essere stata informata dal confessionale dell’accaduto, ha deciso di scrivere una lettera a Daniele.

La Marzoli che ha più volte ribadito di provare un forte interesse per il vippone veneto, con la lettera, ha deciso di mettersi totalmente a nudo scrivendo nero su bianco i propri sentimenti. La lettera è stata così recapitata a Daniele che, tornato sui social, ha deciso di renderla pubblica.

Il testo della lettera di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro

“Holà Bebè”, scrive Daniele Dal Moro nella didascalia della foto della lettera che gli ha scritto Oriana Marzoli e che lui ha deciso di pubblicare su Instagram. «Dani ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più con noi… ti giuro non sai quanto io sia dispiaciuta. Sto piangendo mentre ti dico queste parole, mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto… mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via ma soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace amore per come siamo stati nelle ultime ore, sai quanto ci tengo e l’affetto che provo per te. Mi interessi davvero, te lo giuro. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in quel bosco di cui mi parlavi. Ps: anche se non te lo dicevi mai, mi piace come sei. Ci vediamo tra due settimane», sono le parole scritte dalla Marzoli.

L’influencer venezuelana, poi, conclude così la lettera: «Sei bellissimo biondino con gli occhi azzurri/verdi». La foto è diventata immediatamente virale e, su Twitter, gli Oriele ovvero i fan di Oriana e Daniele, si sono letteralmente scatenati.

