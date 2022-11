Oriana Marzoli si allontana da Antonino Spinalbese?/ “Mi sono stancata”

Oriana Marzoli mette uno stop alla storia con Antonino?: le sue parole

La relazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sta tenendo banco al Grande Fratello Vip 2022. I due concorrenti si sono conosciuti da poche settimane, ma è già scattata la passione. Dopo giorni idilliaci, però, i rapporti si sono incrinati a causa delle paure dell’hair stylist.

Oriana Marzoli, come riporta lanostratv.it, si lamenta con le altre inquiline della Casa di Antonino: “E’ stato molto strano. Quando eravamo a letto insieme piangeva accanto a me. Mi ha solo detto che non era colpa mia, ma che si sentiva molto in ansia. Si è asciugato le lacrime con le mie mani“. Il chiarimento promesso dall’hair stylist, però, non è avvenuto e l’influencer spagnola comincia a stancarsi: “Non sento più l’abbraccio. Non lo sento più vero. Non penso però che provi qualcosa o che gli piaccio come donna. Le cose sono cambiate. Prima era diverso. Mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, è una cosa che sto vedendo che non va”.

Oriana Marzoli e il consiglio di Sarah Altobello su Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli ha cercato il consiglio e il conforto di Sarah Altobello che le ha suggerito di prendere le cose più alla leggera: “Non stare a vedere sempre il negativo. Quando non ti senti considerata impazzisci per amore”. Insomma, secondo la gieffina dovrebbe cercare di capire anche il punto di vista dell’hair stylist.

Oriana Marzoli ha anche chiesto il parere di Luciano Punzo che ha provato a tranquillizzare l’influencer spagnola: “Lui ha un po’ paura. E’ frenato. Hai seguito un po’ la sua storia. Ha un carattere un po’ così, devi capirlo da una parte”. Come andrà a finire questa storia? Ci sarà un altro chiarimento in puntata? Intanto la storia sembra essersi incrinata, forse, irrimediabilmente.

