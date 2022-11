Oriana Marzoli si avvicina a Daniele Dal Moro/ Dopo il rifiuto di Antonino…

Oriana Marzoli ci prova con Daniele Dal Moro, la sua reazione

Oriana Marzoli stratega? Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui Oriana si è lasciata andare alle lacrime per il comportamento di Antonino Spinalbese, è andato in scena uno strano momento che ha turbato e destato sospetti nei telespettatori. Oriana Marzoli Ha provato ad avvicinarsi a Daniele Dal Moro toccandolo sulle gambe e stuzzicandolo un po’. Mentre l’ex tronista si trovava sul divano, Oriana si è avvicinata per parlargli. Lui però ogni volta che la ragazza si è avvicinata mettendogli le mani sulle ginocchia si è allontanato. Daniele Dal Moro ha replicato stizzito: “Perché mi chiedi cose mie? Saranno affari miei. Che ti frega?. Tu sei troppo curiosa però”. Oriana a quel punto ha risposto: “Ma non di tutti…”.

Poi Oriana Marzoli lo ha stuzzicando dandogli dei pugni scherzosi sulle gambe. Gli ha anche fatto il verso provando ad imitare il suo accento veneto e poi lo ha di nuovo stuzzicato: “Ma perché non ci racconti mai nulla della tua vita?”. A quel punto è intervenuto Charlie Gnocchi che dopo aver notato la reazione di Daniele ha detto: “Lui è un cucciolone”. Oriana ha risposto: “E’ un cucciolo? Anche se sembra di no…”. A lasciare tutti stupiti è stata la reazione di Daniele. Come mai si è allontanato in quel modo da Oriana? E come mai Oriana si è avvicinata così tanto a lui? E’ attratta da Daniele o la sua è solo strategia?

Oriana Marzoli vuole far ingelosire Antonino Spinalbese? Le reazioni del web

Gli utenti del web dopo aver visto la scenetta tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno cercato di dare la loro versione su quanto successo. In molti infatti pensano che Oriana non sia attratta da Daniele ma che ci abbia provato con lui per fare un dispetto ad Antonino Spinalbese. Un utente ha scritto: “E ci credo ha ricevuto un NO già prima che il rapporto tra lei e Antonino diventasse serio. Ora ritorna a provarci con Daniele ma con il carattere tosto di Daniele, Oriana dovrà giocare poco con i sentimenti”.

Secondo alcuni Daniele si sarebbe comportato in questo modo nei confronti di Oriana Marzoli per farla restare con il dubbio che fosse interessato a Micol Incorvaia e farla rosicare per questo. Tra i due però i rapporti sono sempre stati tesi. Dall’ingresso di Oriana Marzoli, Daniele ha preso le distanze dalla ragazza rivelando più volte di non fidarsi di lei e di non trovare coerenti i suoi atteggiamenti. Oriana dal canto suo si è avvicinata invece più volte a Daniele per fargli cambiare idea. Cosa succederà ora che il rapporto con Spinalbese si è incrinato?











