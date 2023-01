Oriana Marzoli si dichiara a Luca Onestini, lui frena/ “non è la telecamera, ma…”

GF Vip, Luca Onestini frena Oriana Marzoli: “Una storia o mi travolge o niente“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli è sempre più protagonista degli intrecci sentimentali di quest’ultimo periodo. Dopo l’avvicinamento ad Antonino Spinalbese e il presunto interesse per Daniele Dal Moro, questa volta obiettivo delle sue attenzioni sembra essere Luca Onestini. Nel corso di una chiacchierata, riportata sul sito del reality, la giovane influencer ha voluto mettere alle strette l’ex tronista di Uomini e donne chiedendogli: “Perché hai detto ‘entro da single ed esco da single’? Perché non ti lasci andare?”.

Il coinquilino sembra però avere le idee ben chiare: non ha alcuna intenzione di premeditare le sue mosse in amore e, nonostante l’interesse mostrato da Oriana, preferirebbe rimanere single. “A trent’anni non ho bisogno di buttarmi in storielle che non mi lasciano niente. Una storia o mi travolge o niente”, confessa.

Luca Onestini smorza l’interesse di Oriana: “Non è la telecamera che mi frena…“

Al Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli ha dato ampia dimostrazione del suo carattere impulsivo ed esuberante, a differenza invece della maggior riflessività che caratterizza Luca Onestini. L’ex tronista ritiene però che, se un sentimento è travolgente, non ha intenzione di mettere alcun freno: “Se tu pensi che io mi freni qui dentro sbagli. Dipende dalle persone, non è la telecamera che mi frena, è la persona che lo fa”. L’influencer vorrebbe qualcosa in più dal loro rapporto, ma lui frena: “Viviamoci, non ci complichiamo la vita”.

Luca Onestini sembra dunque opporre resistenza, dimostrando di non nutrire un effettivo interesse per Oriana: in caso contrario, infatti, non si sarebbe posto alcun freno nell’iniziare una conoscenza più approfondita con lei. La situazione sentimentale della Vippona è dunque piuttosto intricata. Da un lato l’interesse per Onestini, dall’altro il rapporto con Daniele Dal Moro che non sembra del tutto interrotto: i due sembrano piacersi, tuttavia questo interesse reciproco non è ancora decollato.











