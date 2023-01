Oriana Marzoli si “smaschera” al GF Vip/ La rivelazione: “Qui dentro fingo che…”

Tempo di grandi rivelazioni amorose al GF Vip, protagonista Oriana Marzoli che “svela” le sue carte e spazza via i rumors sulla possibile intesa romantica con Luca Onestini. Tra la venezuelana e il coinquilino il feeling sembrava prossimo a tradursi in qualcosa di più, almeno secondo alcuni dei vipponi in gioco che assistono alle dinamiche interne alla Casa, ma ora a mettere in chiaro le cose è arrivata una confessione della diretta interessata. Senza peli sulla lingua, Oriana Marzoli ha detto cosa pensa e ha usato parole di fuoco per sintetizzare la sua esperienza nel reality. Le sue dichiarazioni hanno subito fatto il giro del web e hanno scatenato diverse reazioni da parte del pubblico.

Tra una chiacchiera e l’altra con Nicole Murgia e Davide Donadei, poche ore fa, la concorrente ha dichiarato la sua verità sull’amore e ha tolto la “maschera” che finora l’avrebbe voluta vicina, anzi vicinissima a Luca Onestini e non solo. Recentemente, infatti, alcuni non hanno fatto a meno di notare il suo avvicinamento a Daniele Dal Moro e le loro distanze sempre più ridotte hanno fatto pensare a una svolta inattesa nella convivenza. Da semplici compagni d’avventura a promessa coppia? Niente affatto, almeno secondo le confessioni notturne di Oriana Marzoli che spengono il sogno e accendono un faro su un’altra persona…

Oriana Marzoli rivela la sua strategia nella Casa del GF Vip: “Qui faccio finta che…”

Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Oriana Marzoli è stata tra le protagoniste più discusse del reality non solo tra i telespettatori, ma anche tra i compagni d’avventura. Dopo essersi mostrata interessata a Luca Onestini e, nelle ultime ore, avvicinatasi in modo notevole a Daniele Dal Moro, la vippona ha svelato le sue carte durante una conversazione in cucina con Nicole Murgia e Davide Donadei. I due coinquilini l’hanno punzecchiata per capire il suo reale coinvolgimento con uno dei due concorrenti, ma stavolta le sue parole sono arrivate come una doccia gelata a spegnere gli entusiasmi di quanti l’avrebbero voluta immersa in una love story davanti alle telecamere.

La verità è stata svelata da Oriana Marzoli che, senza troppi giri di parole e con toni coloriti, ha detto la sua in fatto di sentimenti: “In questa casa di m***a nessuno occupa il mio cuore. Il mio cuore è del mio ex, qui dentro faccio finta che mi interessi qualcuno, ma non mi interessa nessuno”. Nel cuore di Oriana Marzoli, dunque, ci sarebbe ancora il suo ex fidanzato e la sua confessione ha innescato l’immediata reazione di Davide Donadei: “Allora non fare finta“, ha tuonato il concorrente, rimproverandole una strategia che presto potrebbe metterla con le spalle al muro aprendo a nuove liti in Casa.













