Oriana Marzoli smaschera Daniele Dal Moro/ “Quando siamo soli mi fa capire che ci tiene e fa gesti…”

Oriana Marzoli svela nuovi dettagli su Daniele Dal Moro

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua tra alti e bassi. L’influencer non nasconde il proprio interesse per Daniele il cui atteggiamento, tuttavia, non la convince totalmente. Il vippone veneto, infatti, alterna momenti in cui è molto dolce con Oriana a momenti in cui è più duro. Tra i due, i momenti di serenità e tenerezza non mancano così come non mancano i momenti in cui sono molto distanti. Nonostante tutto, la Marzoli non si arrende e continua ad avvicinarsi a Daniele mostrando la parte più dolce del suo carattere.

Secondo Oriana, Daniele tirerebbe fuori la parte più dolce dimostrandole di essere fortemente interessato solo quando sono soli. Oriana l’ha confessato all’amica Sarah Altobello e ad Attilio Romita, una delle persone più vicine a Daniele e che più volte l’ha spinta a non arrendersi.

Le parole di Oriana Marzoli

Se Daniele Dal Moro continua ad avere molti dubbi, Oriana Marzoli è molto sicura di ciò che desidera. “Mi trovo molto, molto ma molto bene con lui. Sì, sono rilassata in sua compagnia. Però vedo la stessa cosa anche da parte sua, ha fatto un gesto bellissimo”, ha raccontato Oriana.

“Si è svegliato non so a fare cosa, mi ha lasciata nel letto. Dopo è tornato, però mi ha coperto. E’ stato carino. Mi ha messo a posto la mascherina, il cuscino. Questi gesti che sono piccoli ti fanno capire che ci tiene. Lui è un dolce“, dice ancora Oriana che poi non nasconde un pizzico di amarezza concludendo così – “però è anche un duro”. Cosa accadrà, dunque, tra Daniele e Oriana? Il veneto abbasserà tutte le difese lasciandosi totalmente andare?

