Oriana Marzoli ufficializza la rottura con Daniele/ La reazione di fuoco di Dal Moro

Oriana Marzoli ufficializza la fine della relazione con Daniele Dal Moro

Dopo il botta e risposta su Twitter dove sia Oriana Marzoli che Daniele Dal Moro hanno parlato con i fan raccontando le rispettive versioni dei fatti, arriva l’ufficializzazione della fine della storia tra i due. Finora, entrambi non avevano mai parlato di rottura definitiva, ma Oriana, nelle scorse ore, dopo aver bloccato Daniele ovunque e aver cancellato dai social le loro foto, ha reso tutto ufficiale rilasciando delle dichiarazioni alla piattaforma spagnola Mtmad. Nel video, l’influencer venezuelana ripercorre quella che è stata la sua storia con Daniele dalla fine del Grande Fratello Vip fino al momento della rottura.

“Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo, è successo tutto molto in fretta – riportano le colleghe di IsaeChia – Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è… non voglio neppure parlarne male”, le parole di Oriana. Nel lungo racconto, la Marzoli ammette di essere innamorata, ma di essere anche profondamente delusa dalle parole dette da Daniele e dal suo atteggiamento post rottura.

La reazione di Daniele Dal Moro alle parole di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli spiega di essersi impegnata molto per far funzionare la storia con Daniele Dal Moro da cui, però, non si sarebbe sentita totalmente supportata. Lavorando con i social, l’influencer spiega che anche l’assenza di un suo like ad una sua foto era per lei una delusione. “Sai che mi emoziona anche solo il tuo like… Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me…Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è”, lo sfogo di Oriana che ha poi ricordato come, nella sua precedente relazione, non le era permesso pubblicare foto di coppia per non farsi vedere dalle altre ragazze e “non voglio sentirmi di nuovo così”.

Di fronte a tali dichiarazioni, la reazione di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere. L’ex vippone che, dopo la chiusura del suo precedente profilo ne ha aperto un altro su Twitter, ha così risposto alla Marzoli: “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà”.













