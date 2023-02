Oriana mette in dubbio la se*sualità di Daniele/ “Ha baciato Antonino e…”

Oriana Marzoli mette in dubbio Daniele: ecco cosa è successo

Oriana Marzoli, nelle ultime ore, ha messo in dubbio l’eterosessualità di Daniele Dal Moro giustificando il rifiuto dell’ex tronista nei suoi confronti. Tutto è partito dai festeggiamenti per il compleanno di Antonino Spinalbese; Antonella ha proposto un massaggio hot con le donne della Casa. L’hair stylist avrebbe dovuto riconoscere il tocco di ognuna di loro associandone il nome.

Daniele Dal Moro ha approfittato del massaggio per fare uno scherzo ad Antonino; gli ha dato un bacio e ha cominciato a toccarlo. Oriana ha visto la scena, è uscita a parlare con Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria lasciando intendere che l’ex tronista si sarebbe “emozionato” baciando Antonino. L’influencer spagnola ha, dunque, pensato che il motivo per cui non è andato oltre con lei sia riconducibile alle diverse preferenze sessuali dell’ex tronista.

@SBruganelli

Puoi dire la tua sulle insinuazioni di Oriana e i suoi amici su Daniele. Non che ci sia qualcosa di male, ma la narrativa che un uomo sia gay perché non cede al fascino di una donna, è abbastanza triste.#GFVIP #Denzzzers #Nikiters #Gintonicpic.twitter.com/iEt006IL6U — Lothus (@Lothus99) February 1, 2023

Daniele Dal Moro dubbi su Oriana: “Frequentiamoci fuori”

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è fatto di continui alti bassi: baci, carezze, ma anche accuse, dubbi, liti e insulti. L’ex tronista ha deciso di non voler intraprendere una relazione con l’influencer spagnola, perchè pieno di dubbi sul suo percorso con gli altri uomini della Casa.

Lo stesso veneto lo dichiara apertamente e in diretta: “Il problema tra me ed Oriana non è la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che da a questa cosa per il trascorso all’interno della casa”. Anche Sonia Bruganelli interviene sulla questione e aggiunge: “Per Daniele quello che ha visto prima conta, è vero che sono in casa, ma di base ha paura di rimanere bruciato. Proprio lui le ha detto frequentiamoci fuori da qui senza problemi“.











