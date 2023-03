Oriana paragona Daniele al suo ex/ “L’altro voleva stare con me, lui invece…”

Oriana Marzoli e le mancanze di Daniele: lo sfogo con Luca Onestini

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è sempre più complessa; tra alti e bassi la situazione tra loro non è mai equilibrata. L’influencer spagnola è visibilmente stanca di queste incertezze e si è sfogata con Luca Onestini in merito alle mancanze di Daniele Dal Moro nei suoi confronti.

Daniele Dal Moro "Oriana? Mi rompi le pal*e"/ Il cosiglio di Milena: "Lascia perdere"

L’influencer spagnola paragona il bel veronese al suo ex: “Se devo preferire tra il mio ex e questo… cavolo l’altro mi scriveva appena si svegliava, mi chiamava prima di andare a dormire. Mi scriveva durante la giornata, mi veniva a vedere, mi portava a mangiare anche dopo la palestra. Il ragazzo voleva stare con me tutti i giorni, forse non lo vedevo una volta due alla settimana, ma di sette giorni cinque lo vedevo. Trovava anche un piccolo momento per stare con me nella giornata, ma dopo quattro anni. ” Oriana Marzoli lamenta che Daniele non le dia le giuste attenzioni e che la loro relazione ha troppi alti e bassi. Per vedere la clip clicca qui.

Daniele Dal Moro non vuole dormire con Oriana al GF Vip/ Poi la proposta choc: "Lo faremo solo…"

Oriana Marzoli contro Daniele: “Non mi considera durante tutto il giorno”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di un’altra lite, a causa di una partita di biliardo: “Che pal*e Oriana, posso dire? È già la seconda volta che mi rompi le pal*e oggi. Alla terza ti mando a quel paese, te lo dico. Già prima hai rischiato” ha tuonato il bel veronese.

Più tardi l’influencer spagnola, provata dalla situazione, si è confidata con Milena Miconi: “Non mi ha dato nemmeno il buongiorno. A me le parole mi vanno bene fino ad un certo punto, contano i fatti. Lui non mi considera durante tutto il giorno“. Milena ha consigliato a Oriana di capire se è pronta ad accettare i comportamenti di Daniele e di accontentarsi di ciò che le può dare.

GF Vip: Oriana Marzoli si schiera con Nikita e Davide/ "Non mi sembra giusto che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA