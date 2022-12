Oriana pazza di Onestini o Daniele?/ Tavassi svela tutto: “A Dal Moro piace, lei vorrebbe stare con…”

Oriana Marzoli tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro al GF Vip: chi le piace davvero?

Archiviato ormai definitivamente il flirt con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro. Superati i dissapori che per settimane li hanno tenuti lontani, Daniele e Oriana hanno abbattuto le barriere, lasciandosi andare ad atteggiamenti affettuosi che mettono in evidenza un chiaro feeling. Eppure Daniele continua a dirsi frenato perché non si fida del tutto di Oriana.

Quest’ultima, dall’altra parte, si è avvicinata anche a Luca Onestini nelle ultime settimane e c’è chi ha notato che anche tra i due c’è un forte feeling. La situazione si è ulteriormente complicata con l’ingresso di Nicole Murgia che non ha fatto mistero del suo interesse per Daniele. Il fulcro di questo quadrilatero sembra però essere Oriana e chi tra Daniele e Luca sia realmente l’uomo che le piace più di tutti.

Oriana Marzoli pazza di Onestini? La rivelazione di Tavassi

Un primo chiaro indizio è arrivato durante un confessionale di Oriana su Daniele e la Murgia. Parlando di loro ha infatti dichiarato: “L’altro giorno mi sono avvicinata e ho visto che a Daniele un po’ gli piace, così gli ho detto ‘a me va benissimo se la conosci perché non ho nessun problema’, non è che provo qualcosa per lui”. Insomma Oriana avrebbe dato il via libera a Nicole per avvicinarsi a Daniele; che questo significhi che preferisce Onestini?

La conferma è arrivata da Edoardo Tavassi. In confessionale il gieffino ha rivelato quali, per lui, sono le reali dinamiche amorose attualmente presenti nella Casa del GF Vip: “A Nicole piace Daniele, a Daniele piace Oriana, a Oriana piace Onestini ma a Onestini non piace nessuna!”

