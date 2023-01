Oriana punge Antonella al GF: “Antonino? Io ce l’ho fatta, tu no”/ “Sei sua amica perché non puoi fare altro”

Nuova lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip (e spunta Antonino!)

Nuovo scontro pungente tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Tre le due gieffine continuano a non avere buoni rapporti nella Casa e anzi a provocarsi di continuo. È quanto accaduto anche nelle ultime ore, quando Oriana ha praticamente riso in faccia ad Antonella mentre discuteva col suo amico Luca Onestini.

“Che ti ridi tu?” è sbottata allora Antonella contro Oriana, “Vedi che sei tu quella che provoca?” ha quindi proseguito. “Sto imparando dalla migliore a provocare.” ha replicato a tono la Marzoli. Antonella si è poi sfogata in confessionale: “Lei in quel momento godeva che un suo amico mi stesse attaccando. Lei e Luca fanno le stesse cose che hanno fatto con Nikita!”

“Non mi va neanche più di litigare con lei. Mi fa ridere l’atteggiamento che sempre deve provocare ma passando la vittima…” ha però replicato Oriana in confessionale, affrontando poi Antonella Fiordelisi da vicino e stuzzicandola su Antonino Spinalbese. “Torna a fare i massaggi ad Antonino! Ti ricordo che ci hai provato, io ce l’ho fatta ma tu no, sei amica sua perché non ce l’hai fatta, non puoi fare altro. Rosicona e pesante!” Antonella, basita, l’ha apostrofata per la sua ‘volgarità’ ma non ha poi risposto in merito alle stoccate ricevute su Antonino. A reagire non benissimo è stato però Edoardo Donnamaria, sempre toccato quando viene fatto il nome di Antonino.

