Oriana Sabatini: “Adoro stare con i cadaveri”/ “Sogno di diventare un medico legale”

Oriana Sabatini, modella argentina nonché fidanzata del calciatore Paulo Dybala, ha rivelato in una intervista a Luzu Tv di avere una vera e propria passione per i cadaveri. “Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita”, questa la macabra ammissione. È in virtù di ciò che di recente ha iniziato un corso online sulla tanatoprassi, ovvero l’insieme delle pratiche rivolte alla cura e al trattamento dell’igiene delle salme prima delle esequie.

La predisposizione verso questo ambito e l’applicazione nei confronti di questa particolare branca della scienza forense ha dato i suoi primi frutti. “Ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell’ambiente di lavoro della tanatoprassi”, ha raccontato con orgoglio. Non è chiaro dove questo percorso la porterà e se realmente riuscirà a lavorare nel settore, ma le ambizioni della ventiseienne originaria di Buenos Aires appaiono ben chiare.

Oriana Sabatini: “Adoro stare con i cadaveri”. Il sogno per il futuro

“Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale. Non so come spiegarlo, ma sono sempre stata affascinata dall’andare alle veglie per vedere un corpo senza vita. Finirò così come tutti e questo mi affascina”, ha affermato Oriana Sabatini dopo avere ammesso senza giri di parole di apprezzare i momenti trascorsi a fianco dei cadaveri. La tanatoprassi, che la modella argentina nonché fidanzata di Paulo Dybala sta studiando, si inserisce proprio in questo ambito, dato che è utilizzata per la conservazione temporanea delle salme.

In molti in queste ore si stanno domandando come sia nata questa macabra passione. La diretta interessata ha spiegato che deriva da esperienze di vita passata “non esattamente felici”, senza entrare nel dettaglio. Gli utenti del web che hanno ironizzato sulle sue dichiarazioni sono stati numerosi, ma lei non sembrerebbe curarsene e va avanti per la sua strada con la speranza di mettere presto in pratica gli insegnamenti.











