Oriana Sabatini, chi è la moglie di Paulo Dybala: la carriera tra moda e tv

Questa sera, sabato 22 febbraio 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te e tra gli ospiti speciali troviamo anche Paulo Dybala. Il calciatore della Roma è uno dei più talentuosi attaccanti della nostra Serie A ma, carriera sportiva a parte, è anche innamoratissimo della donna che ormai dal 2018 è al suo fianco e con la quale condivide una romantica storia d’amore: la moglie Oriana Sabatini. Ma che cosa sappiamo di lei?

Paulo Dybala, chi è: la moglie Oriana Sabatini, gli infortuni e traguardi sportivi/ “Con te vinco sempre…”

Originaria dell’Argentina, Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, è nata a Buenos Aires nel 1996: la sua carriera è iniziata nel periodo adolescenziale nel mondo delle passerelle, lavorando come modella. Successivamente ha debuttato in televisione nel 2011, ricoprendo l’anno successivo il suo primo importante ruolo come attrice nella telenovela Aliados nei panni della protagonista; per tale ruolo ha ricevuto importanti riconoscimenti e anche il premio “miglior rivelazione” ai Kids Choice Awards Argentina 2013.

Calciomercato Roma: Paulo Dybala resta, rifiutata l'Arabia Saudita/ L'argentino:"Ci vediamo domenica"

Oriana Sabatini e Paulo Dybala: il matrimonio nel 2024 a Buenos Aires

Non solo modella e attrice: Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, è anche diventata una cantante pubblicando il singolo d’esordio Love me down nel 2017. Tra le più importanti esperienze musicali in carriera, nello stesso anno ha avuto anche l’occasione di aprire il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande e il A Head Full of Dreams Tour dei Coldplay.

Sul fronte della vita privata, Oriana Sabatini è sentimentalmente legata a Paulo Dybala dal 2018: dopo un lungo fidanzamento, la coppia ha compiuto il passo più importante con il matrimonio, celebrato lo scorso 20 luglio 2024. La cerimonia si è tenuta a Buenos Aires, presso la meravigliosa location di Haras de Exaltación de la Cruz, alla presenza di circa 300 invitati tra cui celebri personalità del calcio e dello spettacolo; tra gli assenti illustri calciatori come Leo Messi, connazionale della coppia, e Alvaro Morata.

Calciomercato Inter News/ Dybala, l'argentino torna di moda: l'agente apre ai nerazzurri (19 agosto 2024)