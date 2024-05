Oriana Sabatini e Paulo Dybala verso il matrimonio/ Data, invitati, location e un divieto: tutti i dettagli

Matrimonio Oriana Sabatini e Paulo Dybala: a luglio il grande giorno, i dettagli

Manca sempre meno al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. La notizia delle nozze previste per la coppia di fidanzati arriva mentre si dice incerto il futuro nella magica squadra giallorossa di Paulo Dybala. Lo sportivo, mentre attenderebbe la riconferma nelle trattative sportive per l’ingaggio nella Roma, si prepara a fare il grande passo sull’altare con la sexy fidanzata mora che lo ha fatto capitolare, l’aspirante medico legale Oriana Sabatini. Per la serie, se il futuro nel lavoro é incerto, quello nella sfera sentimentale sembra promettere bene e infondere solidità.

Oriana Sabatini, chi è?/ "Il matrimonio con Dybala? Sono nervosa e stressata. Ci sposiamo in Argentina"

Oriana Sabatini e Paulo Dybala sono ormai vicini al matrimonio, che si svolgerà il 20 luglio 2024, quindi nel mezzo della piena bella stagione tanto attesa. Il calciatore giallorosso e la cantante (sua connazionale) hanno scelto l’immensa tenuta di Dok Haras, che é sita in Argentina, per festeggiare con amici e parenti questo giorno indimenticabile.

Paulo Dybala, fidanzato Oriana Sabatini/ Chi è la Joya che illumina i sogni della Roma (27 aprile 2024)

Oriana Sabatini e Paulo Dybala: un divieto particolare agli invitati al matrimonio

A prendere parte alle nozze, secondo quanto si apprende tra le altre anticipazioni dell’evento Sportmediaset, potrebbero esservi oltre 300 invitati, nell’osservanza delle disposizioni matrimoniali previste e stabilite dagli stessi promessi sposi vip. Non ci sono al momento nomi degli invitati in questione, tuttavia è molto probabile che ci saranno molte personalità del calcio, colleghi e amici del bomber giallorosso.

Stando a quanto inoltre trapela dalle disposizioni per il matrimonio, durante la celebrazione e la funzione delle attese nozze e del gran ricevimento agli invitati sarebbe vietato di scattare foto e video amatoriali con il proprio cellulare o con ogni altro dispositivo. Il compito di rendere testimonianza viva e attiva del grande passo sull’altare spetterebbe ad un fotoreporter professionista scelto dalla coppia di neo sposi, Paulo Dybala e Oriana Sabatini.

Matrimonio Dybala e Oriana il 20 luglio in Argentina/ Dall'abito da sposa agli invitati: tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA