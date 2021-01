Oriana Sabatini, fidanzata Dybala “Bisessuale? Credo di sì”/ La modella si confessa

Oriana Sabatini è la splendida fidanzata dell’attaccante della Juventus e della nazionale argentina, Paulo Dybala. 24 anni, nipote dell’ex tennista Gabriela, ha iniziato una storia d’amore con La Joya nel 2017, e i due vivono felicemente assieme in una casa in centro a Torino. Oriana Sabatini non si limita ovviamente ad essereuna “wags”, ma nella vita canta e recita, ed ha una certa notorietà in Sud America ed in particolare nel paese natio.

Ha infatti aperto i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay e di conseguenza è molto seguita sui social, non soltanto per la sua bellezza tipicamente latina. E ai suoi follower non sono sfuggite alcune risposte che la Sabatini ha fornito in occasione di una sessione del gioco “vero o falso”. Un suo seguace le ha chiesto se fosse bisessuale, e Oriana ha risposto così, senza troppi peli sulla lingua: «Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì».

ORIANA SABATINI: “LA COSA PIU’ BELLA E’ SENTIRSI LIBERI”

Non è la prima volta che la 24enne Oriana Sabatini si esprime sull’argomento, visto che, durante un’intervista rilasciata nel 2018 ad una trasmissione della radio uruguayana Agarrate Catalina, aveva confessato: “Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi”. La curiosità del follower di cui sopra deriva probabilmente dal video di una canzone della stessa Oriana Sabatini, leggasi “Stay or run”, che parla di un amore fra due donne e in cui Oriana si bacia più volte con la modella Soledad Alonso, un video che su Youtube ha superato le 5.5 milioni di visualizzazioni. “Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato – aveva spiegato la fidanzata di Dybala sempre nell’intervista di tre anni fa – ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così, puoi innamorarti di chiunque”.



