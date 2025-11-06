Si fanno insistenti le voci di un presunto tradimento di Paulo Dybala ai danni della moglie Oriana Sabatini: lei rompe il silenzio e svela la verità

Paulo Dybala ha tradito Oriana Sabatini? Le voci di crisi sulla coppia

È un periodo speciale per Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini, pronti ad allargare la famiglia con la dolce attesa del loro primo figlio in arrivo. Dopo aver coronato la loro storia d’amore con il matrimonio, celebrato lo scorso anno dopo 6 anni di fidanzamento, il calciatore della Roma e la cantante e attrice argentina sono pronti a diventare genitori di una femminuccia, come annunciato lo scorso 30 settembre su Instagram.

Un periodo bellissimo e carico di gioia per la coppia, anche se di recente si sono rincorse voci e indiscrezioni in merito ad un presunto tradimento del calciatore ai danni della moglie. Voci di infedeltà che di certo non sono di aiuto alla coppia, che sta vivendo il magico momento della dolce attesa, e che sono state prontamente rispedite al mittente dalla stessa Sabatini.

L’attrice, in un’intervista rilasciata al programma televisivo argentino Los Profesionales de Siempre, ha inizialmente ammesso che è sempre molto incuriosita dal mondo del gossip: “Certo che leggo i social media, mi piacciono, sono una pettegola“. Ma ammette: “Certo, uno preferisce che il pettegolezzo non riguardi se stesso“.

Oriana Sabatini smentisce ogni gossip: “Se dici una cosa, dimostrala!“

In merito alle voci di tradimento da parte di Paulo Dybala, Oriana Sabatini ha smentito categoricamente le voci sul loro conto, invitando chi ha messo in circolo questo chiacchiericcio a dimostrarlo con prove e fatti: “La verità è che mi fa inca**are. Perché è questo, è gossip. Se dici una cosa del genere, cosa ti impedisce di mostrarla? Mostrala!“.

Sempre in merito alle voci di infedeltà, ha poi aggiunto: “Sì, fa schifo quando ti succede una cosa del genere. Nessuno lo vorrebbe, ma vabbè. Come sappiamo, nella vita e nelle relazioni succedono molte cose. Non ho intenzione di farmi fregare, però. Confido che non accadrà...“.

I chiacchiericci, spiega, “non influiscono affatto sulla coppia. Perché so che se dovesse succedere, lo scoprirò“. E aggiunge: “Se una persona a caso fa un commento sui social media… Ma ragazza, se vuoi diffondere pettegolezzi, racconta tutta la storia. Odio le persone che sono solo cattive. Se devi essere cattiva, fallo fino in fondo e se hai qualcosa di vero, dimostralo“.