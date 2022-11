Oriana smaschera Antonino: “Mi ha detto che potevamo stare insieme”/ “Se voleva solo sc*pare non mi dava…”

Oriana Marzoli, nuovi retroscena su Antonino Spinalbese al GF Vip: “Sotto le coperte con me…”

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: storia davvero finita al Grande Fratello Vip? Di certo questa frequentazione farà ancora discutere nella Casa, soprattutto in virtù di quanto svelato dalla Marzoli dopo la diretta di lunedì. Il ‘rifiuto’ di Spinalbese nei suoi confronti ha infatti scatenato una serie di sfoghi della gieffina che durante una chiacchierata con Luca Onestini ha rivelato retroscena inediti.

Nel particolare Oriana ha spiegato il motivo per il quale sta versando lacrime amare per Antonino, dicendosi da lui presa in giro nonostante i due si conoscano da pochissime settimane. “Quando è venuto a dormire con me è stato molto dolce, mi ha dato baci per tutta la faccia in modo dolce”, ha esordito.

Oriana Marzoli incastra Antonino: “Se voleva solo scop*re con me…”

Oriana ha dunque spiegato senza mezzi termini che “Se un uomo vuole solo scop*re con te non fa queste cose dolci, non ti da baci per tutta la faccia.” Ma non è tutto perché Spinalbese avrebbe detto anche cose importanti sotto le lenzuola: “Sotto le coperte non è che ci baciavamo solo, mi diceva cose carine. Lui mi diceva che potevamo stare insieme, non lo dicevo io ma lui, per questo ci sono rimasta male!” ha dunque chiarito.

Oriana oggi si dice consapevole che con Antonino non potrà continuare la frequentazione sentimentale iniziata poco dopo il suo arrivo al Grande Fratello Vip; per questo, in confessionale, fa sapere: “Il nostro rapporto non tornerà mai come prima, io voglio chiarire ed essere solo amica, lo faccio per me.”

